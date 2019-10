El color del cristal ¿Soluciones? -Soltar a los presos políticos. -Mantener a los políticos presos. Ángel Pontones Moreno

martes, 15 de octubre de 2019, 10:55 h (CET) ¿Qué opinan de la sentencia?

-Muy desproporcianada. Se han pasado 10 pueblos -Muy blanda. Se han quedado a mitad de camino.



¿Y qué conclusiones sacan de ella?

-Aquí ya no hay marcha atrás. -Espero que sirva para mirar hacia adelante.



¿Ven en todo esto un fracaso de la política?

-La política siempre fracasa en una dictadura. -Ha quedado claro que cargarse el país sale barato.



¿Culpables?

-El estado opresor. -La revolución de las sonrisas.



¿Soluciones?

-Soltar a los presos políticos. -Mantener a los políticos presos.



¿Les llama la atención que la gente se suba por las paredes por dos banderas, y no diga ni mú cuando la esquilman a diario?





-No frivolicemos, que esto es muy serio. -Esto es muy serio, no seamos demagogos.

