We Are Knitters lanza una colección "Plus Size Knits" con sus 6 bestsellers

lunes, 14 de octubre de 2019, 18:15 h (CET)

lunes, 14 de octubre de 2019, 18:15 h (CET) We Are Knitters, la empresa líder en venta online de kits para tejer ha lanzado una colección con tallas XXL/XXXL llamada "Plus Size Knits". Está basada en los 6 bestsellers de la compañía que durante años los seguidores han pedido por redes sociales. Desde el 8 de octubre está en la web y estará de forma permanente We Are Knitters ha lanzado una nueva campaña con tallas XXL/XXXL llamada “Plus size Knits” de los 6 kits más vendidos y populares de la compañía. La nueva colección se presentó el 8 de octubre y ya está disponible en la web y estará de forma permanente. La idea surgió tras las peticiones durante años de seguidores por redes sociales, tanto en Estados Unidos como en España.

“Hemos recibido muchas peticiones en este sentido y no podíamos mirar para otro lado. Las hemos escuchado y esperamos que les guste tanto como a nosotros” han afirmado Pepita Marín y Alberto Bravo, fundadores de We Are Knitters.

Los bestsellers de We Are Knitters son; Arts sweater de un nivel principiante, Silver monk, nivel fácil, Tap cardigan, nivel fácil, Classic sweater, nivel fácil, Nolita sweater, nivel fácil y Simone cardigan, nivel fácil. La campaña ha contado con la ayuda de la instagramer Buganvilia @buganvilialand, que ha servido de modelo para la colección poniéndole cara y que la compartirá por redes sociales además de aparecer en la de las empresas.

Sobre We Are Knitters

We Are Knitters es una marca que reinventa el concepto tradicional de tejer, haciendo que sea un concepto moderno adaptado a todo tipo de público. En su página web (weareknitters.es) se pueden encontrar kits de tejer, que incluyen todos los materiales necesarios: las agujas de madera de haya, los ovillos de fibras naturales, el patrón, la agujita lanera y la etiqueta de We Are Knitters para coser a la prenda terminada. Se pueden encontrar kits para mujer, hombre, niños, decoración y accesorios; y están disponibles para todos los niveles (principiante, fácil, intermedio y avanzado). También ofrecen kits de crochet y petit point.

