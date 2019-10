Llega desde Nueva Zelanda la revolución cosmética sostenible Comunicae

lunes, 14 de octubre de 2019, 16:29 h (CET) KLAU Beauty es la nueva marca de cosmética que nace con la voluntad de encontrar tratamientos faciales de última generación elaborados con activos naturales eficientes, respetuosos con la piel y el medio ambiente. Activos que la marca ha traído directamente desde Nueva Zelanda KLAU Beauty es la nueva marca de cosmética que nace con la voluntad de encontrar tratamientos faciales de última generación elaborados con activos naturales eficientes, respetuosos con la piel y el medio ambiente. Activos que la marca ha traído directamente desde Nueva Zelanda. Los tres tratamientos KLAU New Zealand Edition vienen directamente del país más ecológico del planeta, con un mensaje de naturaleza, cuidado de la piel y belleza profunda. Están elaborados a partir de potentes extractos naturales, nutritivos y antioxidantes; activos regeneradores bio sostenibles que son auténtico alimento para las células, un cóctel explosivo que cuida y regenera la piel.

Los tratamientos de KLAU están libres de polímeros, parabenos, triclosán y PEG; no están testados con animales; y se adaptan a las necesidades de todo tipo de pieles. Para él y para ella, porque la belleza y el cuidado de la piel no entienden de etiquetas, de estereotipos ni de género.

Activos naturales, bio sostenibles y con abundantes efectos beneficiosos

KLAU ha recorrido sus selvas tropicales, sus bosques y sus playas, escuchando las historias de los nativos y descubriendo sus fórmulas ancestrales; y finalmente testeando multitud de principios activos naturales y elaborando centenares de combinaciones posibles hasta encontrar la fórmula perfecta. Ingredientes bio-sostenibles que por sí solos tienen unas extraordinarias propiedades, pero que combinados dan lugar a un poderoso cóctel que penetra hasta las capas más profundas de la piel y las nutre de forma sana y eficaz.

Alga Undaria / Wakame. Refuerza las defensas de la piel y deja sentir el poder hidratante del mar con el extracto de Wakame.

Miel de Manuka (UMF 10+). Puro alimento para las células. Esta miel, procedente de las abejas que polinizan el arbusto de la manuka de Nueva Zelanda es además un potente antiséptico con acción antibacteriana, antioxidante y cicatrizante.

Ácido hialurónico vegetal. Su función en la piel es crear una barrera contra la deshidratación.

Piel de kiwi y semillas de Sauvignon Blanc. Una exclusiva fórmula antiedad natural que mejora la hidratación e incrementa la elasticidad de la piel.

Caléndula caprílico. El aceite de caléndula proporciona un efecto rejuvenecedor y suavizante. Cuida de la piel de forma completa y profunda, favoreciendo la penetración de activos en la piel.

Hipérico caprílico. Rejuvenece las células dérmicas con el poder astringente, cicatrizante y regenerador celular. Además de eliminar el exceso de grasa de la piel, sorprende por sus propiedades antiinflamatorias.

Protección solar SPF 30

Tres innovadores tratamientos naturales para una piel más bella, joven y cuidada

DAY CREAM

Bio Active / Hydration

KLAU Day Cream es el escudo protector de la belleza natural a lo largo del día, penetrando en las capas más profundas de la piel sin bloquear los poros.

La textura ligera, limpia y rica en ingredientes de una Nueva Zelanda virgen y natural, permite que la piel esté nutrida, mantenga su elasticidad a la vez que proporciona una suavidad y una luminosidad inmediatas. Además, contiene SPF 30 para proteger de los rayos solares dañinos.

Activos

Alga Undaria / Wakame

Miel de Manuka (UMF 10+)

Piel de kiwi y semillas de Sauvignon Blanc

Caléndula caprílico

Hipérico caprílico

SPF30

Modo de uso

Aplicar cada mañana después de la rutina normal de limpieza, en la cara, el cuello y en el contorno de los ojos. Untar suavemente y masajear hasta su completa absorción.

PVP recomendado

85€

NIGHT SERUM

Bio Active / Regenerator

Mientras se duerme se regula el metabolismo, las células se oxigenan, se eliminan las toxinas y se produce el proceso nocturno de regeneración. KLAU Night Serum aprovecha el tiempo de inactividad para activar el proceso de regeneración con poderosos antioxidantes, ricos en nutrientes e hidratación. Ayuda a la piel a despertarse hidratada, con menos signos de envejecimiento y sin fatiga.

Activos

Alga Undaria / Wakame

Miel de Manuka (UMF 10+)

Ácido hialurónico vegetal

Piel de kiwi y semillas de Sauvignon Blanc

Caléndula caprílico

Hipérico caprílico

Modo de uso

Aplicar cada noche después del lavado o limpieza. Basta con unas gotas para extender el suero en la cara, el cuello y el contorno de los ojos.

PVP recomendado

125€

BEAUTY BOMB

Bio Active Mask / Antioxidant / Deep Nutrition

Un ritual semanal que garantiza un rico suministro de vitaminas y antioxidantes que la piel está deseando, auténtico y necesario alimento para la piel. Esta «Bomba de belleza» está llena de todo lo que la piel necesita para verse instantáneamente hidratada, radiante, suave y llena de vitalidad.

Activos

Alga Undaria / Wakame

Miel de Manuka (UMF 10+)

Piel de kiwi y semillas de Sauvignon Blanc

Caléndula caprílico

Hipérico caprílico

Modo de uso

Cada monodosis de 7 ml sirve para un tratamiento. Una vez a la semana dedicar de 20 minutos a 1 hora para desintoxicar, nutrir profundamente y energizar la piel de la cara, el cuello y el escote. Primero, aplicar suavemente y masajear la piel durante unos minutos; y después, dedicar de 20 minutos a 1 hora al relax, para disfrutar de un efecto lifting: a medida que la capa externa se seca, la capa interna se mantendrá húmeda y penetrará profundamente en su piel. Para retirar, solo hace falta un poco de agua tibia, sin jabón.

También es muy recomendable volver a masajear la piel cuando se está retirando la mascarilla, ya que en ese momento la piel capturará el resto de sus beneficios.

PVP recomendado

140€

BEAUTY BOX

También está disponible un pack con los tres tratamientos a un precio especial de 290€ (ahorro de 60€). Puedes encontrar los nuevos tratamientos KLAU New Zealand Edition en www.klaubeauty.eu En los próximos días también estará disponible en Amazon.

Para descargar más información a través del siguiente link: https://we.tl/t-L5yqS84YaP

