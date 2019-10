Las Terrazas de Abama comienza a operar bajo el sello de ‘Preferred Residences’ Comunicae

lunes, 14 de octubre de 2019, 16:17 h (CET) Solo 220 establecimientos en Europa, 40 de ellos en España, han conseguido acceder a Preferred Hotels & Resorts, plataforma turística especializada en el lujo que cuenta con un programa de fidelización de más de tres millones de miembros Las Terrazas de Abama, el exclusivo complejo de residencias vacacionales ubicado en Abama Resort, en Guía de Isora, ha comenzado a operar con el distintivo de Preferred Residences, una de las colecciones de Preferred Hotels & Resorts.

Gestionado por My Way Meaningful Hotels con los mismos servicios que un hotel de cinco estrellas, Las Terrazas se adscribió a esta plataforma el pasado mes de julio y espera captar en los próximos meses nuevos clientes de destinos emisores poco habituales en Tenerife, como Norteamérica.

Preferred Hotels & Resorts, la marca de hoteles independientes más grande del mundo, cuenta con cinco colecciones diferentes: Legend, LVX, Lifestyle, Connect and Preferred Residences. Todas ellas están dirigidas a distintos perfiles de viajeros de alto standing, agrupados en un completo programa de lealtad ‘I prefer’, que cuenta en la actualidad con más de tres millones de afiliados.

El catálogo de Preferred está integrado por una exclusiva selección de 700 establecimientos, de los que 220 se encuentran en Europa. España suma alrededor de 40, la mayor parte en Barcelona y Baleares, y Canarias cuenta en su registro con 3 propuestas, todas ellas en Tenerife.

Además de la categoría, para ser seleccionados, los establecimientos deben garantizar estándares marcados por Preferred y aportar una serie de extras en sus servicios. Es el caso de Las Terrazas de Abama, que ofrece a sus viajeros un Kids Camp para cuidar de sus niños, un Club Social para enriquecer su entretenimiento, una tienda gourmet, tres piscinas comunitarias, experiencias para descubrir la isla adaptadas a todos los gustos, y un servicio de personal training, con un gimnasio completamente equipado y sesiones periódicas de yoga y pilates.

Como extra, las personas que se alojan en alguna de las 151 residencias de uno, dos, tres o cuatro dormitorios que ofrece el complejo, organizadas en torno a cinco líneas, pueden acceder con trato preferencial a los servicios de Abama Golf, considerado el mejor campo de golf de Canarias por el Golf Digest o la plataforma Leading Courses, o de Abama Tennis Academy.

Las vistas espectaculares al océano Atlántico, a la isla de La Gomera y a los jardines subtropicales que rodean el complejo y que se pueden disfrutar desde todas las viviendas es otro de sus puntos fuertes, ya que todas las residencias cuentan con terrazas privadas que van de 28 a 123 metros cuadrados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.