La campaña de Navidad será positiva: se prevén cerca de 1.148.000 contratos, un 7,3% más que en 2018 Comunicae

lunes, 14 de octubre de 2019, 15:58 h (CET) Adecco y su división Adecco Outsourcing prevén que entre este mes de noviembre y el próximo mes de enero (ambos incluidos) se firmen en nuestro país cerca de 1.148.000 contratos de puesta a disposición (los que realiza el sector), que suponen un 7,3% más que en el mismo periodo de 2017-2018. Una cifra positiva pero que se encuentra ligeramente por debajo del crecimiento de la campaña en 2018 que fue de un 8% Pese a la incertidumbre política y las advertencias del Fondo Monetario Internacional sobre una desaceleración económica, las previsiones de contratación para los próximos meses son optimistas y un año más continúa la creación de empleo en nuestro país. Los últimos datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social son agridulces, con un aumento del número de parados en el mes de septiembre (+13.907) pero con el crecimiento del número de contratos indefinidos (+11,4%). Continuando esta estela, las previsiones para la campaña de Navidad son favorables y se espera un aumento de las contrataciones.

Cada año la campaña navideña empieza antes, las ventas se incrementan de forma notable desde que empieza el otoño con la vuelta al cole, y todas las empresas están ya preparándose para este periodo, reforzando sus plantillas para hacer frente a la alta demanda. Oficialmente comienza con el Black Friday el próximo 29 de noviembre y continua hasta el final de las rebajas de enero.

En este contexto, Adecco y su división Adecco Outsourcing prevén que entre este mes de noviembre y el próximo mes de enero (ambos incluidos) se firmen en nuestro país cerca de 1.148.000 contratos de puesta a disposición (los que realiza el sector), que suponen un 7,3% más que en el mismo periodo de 2018-2019. Una cifra positiva pero que se encuentra ligeramente por debajo del crecimiento de la campaña de 2018 que fue de un 8%.

En palabras de Carlos Villacastín, director de Adecco Staffing: “estamos atravesando un periodo de mucha incertidumbre en los mercados (elecciones, indicadores económicos que se están desacelerando) y como no puede ser de otra forma, también en el mercado de trabajo. Los indicadores adelantados como el PMI Industrial no han sido muy positivos y eso prevé una situación de desaceleración económica. A pesar de ello, prevemos una campaña de contratación navideña positiva porque el Trabajo Temporal permite a las empresas flexibilizar la fuerza laboral y creemos que es una muy buena solución para momentos de incertidumbre como los actuales”.

Se alcanzarán cifras récord, pero se ralentizará el crecimiento

La campaña de Navidad de este año generará un 7,3% más de contratos de los que se firmaron en 2018 y enero de 2019. En total, se espera que las empresas generen 1.147.890 puestos de trabajo durante estos tres meses, lo que supone una cifra récord en número de contratos vinculados a este periodo.

Sin embargo, atendiendo al incremento interanual, estos datos sitúan en una ligera ralentización de la creación de empleo, pues el incremento esperado es ligeramente menor al que se consiguió un año atrás (+8%).

Antes de la crisis económica, este período de contratación suponía la creación de más de 600.000 contratos, con incrementos interanuales de dos dígitos. En los años 2006 y 2007, el crecimiento empezó a ser más moderado, como una antesala de lo que sucedería a partir de 2008, año en que estalló la recesión y la contratación en estos meses se desplomó un 35,6%, quedando el número de contratos por debajo de los 425.000. Este año no fue nefasto solo para la campaña de Navidad, sino que supuso el peor año para el empleo en España (el paro creció en un millón de personas, algo que no se había registrado nunca antes en nuestro país).

Los años 2009 y 2010 trajeron incrementos en la contratación en esta campaña, aunque el desempleo siguiese creciendo a nivel general en todo el país. La reducción de las plantillas hizo necesario reforzar de nuevo posiciones concretas en estos meses de más actividad. Sin embargo, en 2011 y 2012 volvieron a descender las contrataciones.

No fue hasta el año 2013 que la campaña volvió a impulsar la creación de empleo con un incremento interanual de un 19,6%, el mayor en una década, con lo que se recuperaron las cifras de contratación superiores a las 630.000 firmas. Desde entonces, todos los años los crecimientos en la contratación han sido de dos dígitos hasta la campaña de 2017-2018, cuando la contratación tan solo creció un 4,8% (un 13% lo había hecho el año anterior).

En 2019, el resultado de la campaña fue mucho mejor a la previsión lanzada: las grandes empresas del sector hablaron de crecimientos de un 4,5% en la contratación y finalmente el número de contratos creció un 8,1%.

Este año, la tendencia hacia la desaceleración en la creación de empleo que se ha visto durante los tres primeros trimestres del año tendrá un impacto menor en la campaña de Navidad. Las previsiones indican una variación interanual positiva, pero algo inferior a los datos de enero de 2019.

Aun así, seguirá siendo un periodo de crecimiento laboral y apoyo a la contratación de personal, vinculado a la flexibilidad de soluciones como el trabajo temporal y el outsourcing que tienen su mayor razón de ser en campañas coyunturales como la que ocupa.

En cuanto a la distribución autonómica de la campaña de Navidad, si se atiende al incremento interanual de la contratación, la Comunidad de Madrid es la región española que experimentará mayores incrementos, pues las previsiones apuntan que se generarán un 15% más de empleos que en 2018. Le siguen Cataluña, con un crecimiento del 9,5%, y Castilla-La Mancha, con un 9% más de contratos que el año pasado.

Solo dos comunidades autónomas más prevén un incremento interanual en la contratación navideña igual o superior a la media de todo el país (+7,3%): Castilla y León (+8%) y Galicia (+7,3%).

A continuación, hay un grupo de comunidades que crecerán por encima del 5% con respecto a la anterior campaña: Extremadura (+7,2%), Baleares (+7%), muy cerca del incremento nacional las dos; Andalucía (+6,3%), la Comunidad Valenciana (+5,7%) y Aragón (5,3%). Inmediatamente después de ellas está la Región de Murcia, con un aumento en la contratación del 4%.

Hay un pequeño grupo de autonomías que crecerán en menor medida. Es el caso de Cantabria y La Rioja, con un +1,5% cada una, y Canarias y Navarra, con un +1% cada una.

Finalmente, dos son las autonomías que menos incrementarán sus contratos, el País Vasco, que lo hará en un +0,6% y el caso de Asturias, cuyo número de empleos no cambia con respecto al año pasado pues se espera mantener las cifras del año anterior y no incrementar sus contratos interanualmente (pero sí con respecto a otros meses del año).

En cambio, si se atiende a la cifra absoluta de contratos previstos para la campaña navideña, un año más Cataluña se sitúa a la cabeza de las previsiones, siendo la comunidad autónoma que más contrataciones realice, por encima de las 214.700.

Tras ella, serán la Comunidad de Madrid, con casi 188.000 contratos, la Comunidad Valenciana, con 144.500, y la Región de Murcia, con 143.500, quienes mejores cifras alcancen estos meses. Entre las cuatro aglutinan prácticamente la mitad de las contrataciones que se harán en estos tres meses. Muy de cerca les sigue Andalucía, con más de 114.000 nuevos empleos.

A partir de este punto, las contrataciones descienden notablemente en cuanto a número absoluto de contratos firmados. Aquí se ubican Castilla y León, con cerca de 54.000 contratos, el País Vasco, más de 51.500, Galicia, cerca de 49.000 y Castilla- La Mancha, más de 38.000, y que este año previsiblemente adelantará a Aragón en número de contratos. Esta última región y Canarias esperan firmar alrededor de 37.400 contratos en esta campaña.

Hacia la mitad baja de la tabla se sitúan Navarra, donde se esperan alcanzar las 27.100 contrataciones, Cantabria, con 20.600, y Asturias, con la previsión de 10.700 nuevos empleos, un caso excepcional este año, ya que no se prevén incrementos interanuales, como se acaba de ver.

El ranking autonómico lo cierran las comunidades autónomas de La Rioja, con algo más de 8.000 nuevos empleos, Baleares, por encima de los 5.300, y Extremadura, con 3.500.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Llega desde Nueva Zelanda la revolución cosmética sostenible Lola Market incorpora La Sirena en su oferta de productos de alimentación Las Terrazas de Abama comienza a operar bajo el sello de ‘Preferred Residences’ Avante3 y programa ENFOM@POYO, la diversidad como factor de competitividad de las empresas Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad en el Congreso para la Racionalización de los Horarios ARHOE