FUJIFILM SonoSite Ibérica nombra nuevo Director Nacional de Ventas a Felipe Fresneda

lunes, 14 de octubre de 2019, 14:01 h (CET) La multinacional Fujifilm SonoSite, líder en ecografía portátil, ha designado a Felipe Fresneda Alonso como nuevo Director de Ventas en España. Felipe ha desarrollado su labor en su nueva posición desde el 1 de mayo de 2019. Durante los días 16 a 18 septiembre Fujifilm SonoSite Ibérica celebró la primera reunión nacional de ventas tras la promoción de Felipe, en la cual se ha establecido la nueva dirección estratégica de la compañía enfocada hacia la satisfacción del cliente Felipe es titulado en Ingeniería Técnica Industrial por la Universidad de Valladolid, se incorporó a Fujifilm SonoSite Ibérica en octubre de 2013, habiendo desarrollado funciones de Gerente de Ventas en la Zona Norte, en la Zona Centro y Director Nacional de Grandes Cuentas.

A partir de ahora, desarrollará su carrera profesional como Director de Ventas impulsando con su labor la presencia de la ecografía portátil en el punto de atención, así como manteniendo su implicación, trato cercano y su apoyo continuo a la formación.

“El haber trabajado en distintas áreas de la empresa me ha permitido poseer una visión más general y conocer de cerca las necesidades de diferentes territorios. Nuestros Clientes son el motor de nuestra empresa, todo lo que hacemos está inspirado en ellos, facilitarles la atención a sus pacientes es nuestra motivación para mejorar cada día”, afirmó Felipe Fresneda en la reunión celebrada el 18 de septiembre.

Actualmente, Fujfilm SonoSite es la marca de ecografía portátil en el punto de atecnción con mayor aceptación y consideración internacional entre los profesionales del sector. Avalada por una tecnología innovadora, de origen militar, a nivel mundial cuenta con más de 120.000 ecógrafos instalados y este año espera superar la cifra de 3.000 unidades instaladas en España.

Para más información es posible dirigirse a www.sonosite.com/es

Acerca de Fujifilm SonoSite

Fujifilm SonoSite, Inc. es pionero y líder a nivel mundial de la ecografía a pie de cama y en el punto de atención. Asimismo, es líder en el sector de la tecnología de micro-ultrasonido de ultra alta frecuencia. La compañía, cuya sede central se encuentra en las proximidades de Seattle, cuenta con una red de distribución mundial presente en más de 100 países. Los equipos portátiles y compactos de SonoSite están extendiendo el uso de la ecografía en todas las especialidades médicas, al llevar de manera rentable la ecografía de alto rendimiento al punto de atención del paciente.

