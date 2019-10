IED Madrid acoge una exposición dedicada al tipógrafo holandés Martin Majoor y sus célebres cinco tipos Comunicae

lunes, 14 de octubre de 2019, 13:53 h (CET) El diseñador, que inició su carrera en los 80, es el padre de cinco multipremiadas familias tipográficas: Scala, Seria, Nexus, Telefont y Questa. La muestra se inaugura el próximo día 17, en el marco del festival Madrid Gráfica, y permanecerá abierta hasta el próximo 14 de noviembre en Palacio de Altamira, con entrada gratuita Uno de los más renombrados tipógrafos internacionales, el holandés Martin Majoor, será huésped de honor de IED Madrid que, dentro del festival Madrid Gráfica, acoge en su sala de exposiciones del Palacio de Altamira una muestra retrospectiva dedicada a las cinco mayores creaciones tipográficas de este diseñador gráfico y artista, las multipremiadas Scala, Seria, Nexus, Telefont y Questa.

Originario de Baarn (Utrech), y licenciado en la Escuela de Bellas Artes de Arnhem, Majoor se encontrará en Madrid para la inauguración oficial de esta exposición, que se organiza con el auspicio del Foro de Empresas por Madrid, DIMAD y el consistorio madrileño.

Martin Majoor, que ha desarrollado desde los 80 una prolífica carrera como tipógrafo, diseñador, impresor y articulista en revistas de diseño como Eye magazine, 2+3D o tpg tipoGrafica, abandera una filosofía de diseño que pone en el centro del diseño la función de cada letra en el texto y el diseño visual. Ha impartido numerosas lecciones magistrales, workshops y conferencias en prestigiosos centros de enseñanza de todo el mundo, de Varsovia a la Cooper Union de New York. Sus multipremiadas creaciones se han expuesto en París, Barcelona, Leipzig, Estocolmo, Hamburgo, Berlín, Praga, San Francisco… entre otras muchas ciudades.

Sus grandes familias tipográficas, tanto con serif como creaciones humanistas sin serif, se orquestan de manera que se fusionan elegantemente entre sí. Las trece versiones de Scala (ideada inicialmente en 1991), los refinamientos estéticos de Teleforn (creada en 1993 para el directorio telefónico holandés), Seria (lanzada en el año 2000), Nexus (su primer Open Type format) y Questa (una fuente que bebe del tipo Didone y se elaboró junto al también holandés Jon Biuvenga) se han convertido hoy en tipos paradigmáticos que han obtenido numerosos galardones de diseño internacional.

Desde el día 18 al próximo 14 de noviembre, la muestra “Martin Majoor: Five Types” permite admirar su preciosismo estético en IED Madrid (Palacio de Altamira). La entrada es gratuita y el horario de visita de 10:30 a 22:00 horas.

