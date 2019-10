La mitad de la plantilla de Lilly España dedica su jornada al XII Día del Voluntariado en 18 ciudades Comunicae

lunes, 14 de octubre de 2019, 13:34 h (CET) Eli Lilly and Company celebra su Global Day of Service con 24.000 horas de voluntariado en todo el mundo Lilly España suma 3.000 horas de voluntariado a las más de 24.000 que dedica el grupo en todo el mundo, con el acompañamiento a más de 100 ancianos de varias residencias, tareas de reforestación (1.600 árboles) y rehabilitación de espacios para 14 aves rescatadas, entre otras.

De este modo, Lilly contribuye en la consecución de ocho de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la ONU.

Con la participación simultánea de 550 colaboradores en 18 ciudades, el Día del Voluntariado de Lilly España destaca entre las iniciativas de voluntariado corporativo llevadas a cabo en nuestro país.

Lilly ha celebrado su XII edición del Día de Voluntariado con la participación de cerca de 550 empleados de la filial en un total de 18 ciudades españolas, superando la convocatoria de años anteriores. Así se superará el impacto para la sociedad con el acompañamiento de más de casi 1.000 mayores en varios centros geriátricos en toda España, el apoyo a 100 jóvenes para evitar su fracaso escolar, la convivencia con 60 jóvenes con discapacidad, la reforestación de 1600 árboles en la sierra madrileña, la remodelación de espacios de un refugio en los que habitan 14 aves rescatadas o el acompañamiento de más de 100 mayores en varios centros geriátricos en toda España.

A través de la realización de estas actividades, Lilly ha contribuido, además, en la consecución de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), una iniciativa con la que la filial está alineada. El hecho de que esta actividad de voluntariado haya superado ya 12 ediciones con una elevada participación y de forma simultánea en varias ciudades españolas y en el mismo día que el resto de las filiales del grupo convierte el Día del Voluntariado de Lilly en una de las iniciativas de voluntariado corporativo más relevantes.

“Lilly es una empresa comprometida con su entorno y con la sociedad en la que opera y su compromiso se lo ejemplifican todos sus empleados. Muestra de ello es que, en el Día del Voluntariado, colaboradores de diferentes áreas trabajan unidos con un único fin solidario. Ahí radica el éxito de este programa y es lo que hace sentirnos orgullosos de pertenecer a esta organización, el valor que aportamos a las entidades con las que colaboramos y a sus beneficiarios”, ha indicado Nabil Daoud, presidente de Lilly España.

Tres mil horas donadas repartidas en 32 actividades en toda España

En el Día del Voluntariado, Lilly colabora con 14 entidades en España: GREFA, dedicada a la rehabilitación de especies de animales autóctonas; Reforesta, que trabaja en la recuperación del medio ambiente y Fundación Síndrome de Down Madrid, ASSIDO, ASPROGRADES y ASPRONA, centradas en buscar la normalización de la discapacidad. También se ha trabajado con la Fundación Pequeño Deseo, a quien los empleados de Lilly han apoyado pintando zonas del área pediátrica del Hospital 12 de Octubre en Madrid para hacer más amigable la estancia de los pacientes.

Otras entidades a las que Lilly se ha sumado en el día de hoy centran su actividad en la lucha contra la exclusión social a las que son Acción Humanitatis, en Madrid, o la asociación Vida Digna, en Vigo. Además, los empleados de Lilly han tenido la oportunidad de compartir experiencias con ancianos de las residencias de Sanitas, en las Palmas, Gerovitae en Tenerife y Domus Vi en A Coruña, Alicante, Bilbao, Cádiz, Ciudad Real, Gijón, Málaga, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza.

Asimismo, se ha celebrado de manera simultánea en dos institutos de Madrid y Barcelona una actividad para prevenir el fracaso escolar a través del emprendimiento social en colaboración con United Way en la cual han prestado su experiencia varios empleados de Lilly tanto de Madrid como de Barcelona y entre los que se encontraba el presidente de Lilly España, Nabil Daoud.

Una de las novedades de este año ha sido la colaboración con la asociación CESAL, Centro de Estudios y Solidaridad con América Latina, donde los voluntarios han trabajado conjuntamente con los beneficiarios de la ONG en la creación de un huerto para la realización de talleres de jardinería que pueden ayudar a la inserción laboral de los inmigrantes que están inscritos en el programa de asilo y refugio de la entidad.

El Día del Voluntariado nació en Lilly en 2008 y se ha convertido en una jornada de gran importancia para los empleados de esta empresa farmacéutica. Entonces la participación de la filial española -cerca de 200 empleados- se consideró un éxito. Hoy, 550 empleados de Lilly España participan a lo largo de todo el día en alguna de las 32 actividades organizadas en Madrid y en otras 17 ciudades españolas, lo que supone 3.000 horas dedicadas en un día al voluntariado corporativo que se suman a las 24.000 que Lilly lleva a cabo en todo el mundo.

Sobre Lilly

Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. La compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades reales. Hoy siguen siendo fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y ofrecer medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Para más información sobre Lilly, en www.lilly.com y www.lilly.es.

