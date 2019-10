Josu Gómez Barrutia recibe el título de Excelencia Educativa de la Organización de las Américas (ODAEE) Comunicae

lunes, 14 de octubre de 2019, 10:31 h (CET) Gómez Barrutia es profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y ha impulsado diferentes programas, proyectos e iniciativas para el impulso de ecosistemas de emprendimiento, ciudades medias y la inserción de colectivos en riesgo de exclusión sociolaboral mediante programas de formación vinculados a nuevas competencias y habilidades profesionales. Siendo el fundador de la iniciativa Business Market para la atracción de inversión empresarial y la construcción de ecosistemas startup El impulso al ecosistema emprendedor y la creación de proyectos vinculados a la colaboración público privada generado por el empresario y consultor Josu Gómez en los últimos años en España y América Latina ha servido para la nominación y premiación como emabajador de Paz y de excelencia educativa por parte de la ODAEE. Siendo uno de los pocos españoles que han obtenido dicho galardón que reconoce anualmente a personas que hayan contribuido de manera directa en el desarrollo de los territorios, la generación de progreso y empleo.

Gómez Barrutia es embajador para la economía circular por la Fundación Advanced Leadership, formado en este campo por el presidente de los EEUU Barack Obama es así mismo profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y embajador en España del Think Tank The Future Society fundado en Harvard Kennedy School ha impulsado diferentes iniciativas como España Horizonte 2030 para la transformación económica y productiva del país o los foros Business Market para el impulso del emprendimiento nacional a través de la conexión de emprendedores, inversores y aceleradoras.

Cabe señalar también la valoración de la trayectoria de Gómez Barrutia como colaborador directo en el desarrollo de programas de formación y capacitación destinados a la inserción de personas desempleadas, colectivos en riesgo de exclusión social y jóvenes , acciones impulsadas en diferentes ciudades y municipios de España con tasas de inserción superiores al 50%.

La ODAEE, creada en Brasil en el año 2008, en la actualidad tiene instituciones miembros en 22 países y una sede Europea en Frankfurt - Alemania estando entre sus objetivos el impulso a la excelencia educativa y la vertebración de los procesos de paz y convivencia en los territorios desde la cultura.

La organización de las Américas para la Excelencia Educativa ha querido reconocer la trayectoria de Gómez Barrutia en diferentes territorios de América Latina en defensa del desarrollo territorial, la economía social y la educación como herramienta de vertebración de los territorios. De esta forma, el acto de entrega de la medalla y título de Embajador de Paz tendrá lugar en la gala que se celebrará en el Jay Suites de Times Square New York el próximo 22 de Noviembre.

