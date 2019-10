Barça vs Valencia Basket, duelo estelar de la cuarta jornada en la Liga Endesa Mucho interés hay también en ver si Burgos sumará la cuarta victoria en otros tantos partidos Redacción Siglo XXI

lunes, 14 de octubre de 2019, 11:03 h (CET) La jornada 4 de la Liga Endesa nos trae un interesante Barça vs Valencia Basket, que se disputará el domingo a las 18:30h. en la ciudad condal. Estos dos equipos, ambos representantes de la ACB en la presente edición de la Euroliga, han iniciado de forma similar la liga, con un balance de dos victorias y una derrota tras la disputa de tres jornadas.



El equipo de Pesic sufrió el primer revés, sorpresivo todo hay que decirlo, la pasada jornada en la cancha de MoraBanc Andorra, que se llevó el envite por 86-84. El ambicioso proyecto liderado por Mirotic todavía tiene algunos puntos en los que mejorar y esto se pudo ver reflejado en el pabellón andorrano.



El conjunto taronja por su parte afronta la cita tras pasar por encima del Coosur Real Betis, al que doblegó sin problemas por 95-72. La solidez del bloque local fue suficiente para que el triunfo se quedara en la capital del turia. Hasta ocho jugadores de Valencia Basket anotaron 8 o más puntos, lo que refleja a las claras que Jaume Ponsarnau tiene fondo de armario para competir con garantías.



Destacar también el partido entre Bilbao Basket y Baskonia, un derbi que los locales afrontan con la confianza de poder llevarse la victoria, tras un arranque esperanzador con un balance de 2V-1D. Menos positivo ha sido el inicio de Baskonia, que solo suma un triunfo en el casillero. Además, los pupilos de Mombrú esperan poder aprovechar el posible cansancio acumulado de Baskonia tras el exigente compromiso europeo de este viernes en Rusia contra el Khimki.



Por último, hacer mención al derbi de la matinal del domingo entre el líder Real Madrid y Fuenlabrada. Los de Laso vienen de sufrir de lo lindo para imponerse por un punto a Maccabi en la Euroliga, una victoria que llegó gracias a un triple de Carroll sobre la bocina. El Madrid disfruta pleno de victorias en el torneo continental y en la Liga Endesa, por lo que hasta la fecha, la campaña de los blancos está siendo inmaculada.



Mucho interés hay también en ver si Burgos sumará la cuarta victoria en otros tantos partidos. El equipo burgalés recibe a Murcia el sábado. Si es capaz de volver a lograr el triunfo, el arranque de Burgos ya no sería casualidad ni sorpresivo.



