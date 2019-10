El blockchain llega al mundo de las agencias publicitarias con la nueva plataforma creativa UNLSHD

Las agencias de publicidad y el blockchain han dado un nuevo paso hacia adelante con el lanzamiento de UNLSHD (Unleashed), una novedosa plataforma y aplicación creativa que apoya a la agencia de publicidad y de marketing UNLSHD Las agencias de publicidad y el blockchain han dado un nuevo paso hacia adelante con el lanzamiento de UNLSHD (Unleashed), una novedosa plataforma y aplicación creativa que apoya a la agencia de publicidad y de marketing UNLSHD.

Proyecto ambicioso que nace de la mano de dos veteranos de la industria publicitaria, Tom Eslinger, ex Director Creativo Global de Saatchi & Saatchi, y Glen Cameron, asesor de comunicaciones estratégicas y consultor de múltiples líderes de la industria en todo el mundo.

UNLSHD ha comenzado a funcionar y están orgullos de lanzar otra primicia mundial en el viaje: El primero IVO en el mundo; el vale para comprar la criptomoneda, el KIBBL, que es válida para operar dentro de la plataforma y aplicación.

Sobre UNLSHD

UNLSHD al estar basado en el blockchain es eficiente en el ahorro de tiempo, costes, dinero, energía y cordura, todo integrado en una aplicación para móvil y ordenador que permite controlar la evolución del proyecto por parte del cliente. La plataforma elimina la necesidad de múltiples administradores de cuentas, costos de duplicación, interminables llamadas en conferencias masivas, persecución de clientes y pérdida de datos.

Como un concepto totalmente novedoso, se define mejor por lo que no es. No es un sistema de gestión de proyectos, pero lo hace. No es un sistema sólo de depósitos en garantía, sino que concilia las tarifas diarias para todos los participantes. No es una base de datos, pero recoge grandes cantidades de información. No es un abogado, pero el blockchain verifica todo el proceso.

UNLSHD ha establecido centros de trabajo en todo el mundo, con personal y colaboradores en Sydney y Wellington, Milán, Londres, Barcelona, Nueva York y Tallin.

UNLSHD ha sido fundada en Estonia, debido al entorno digital excepcionalmente innovador del país. La organización de Estonia anima a otros a considerar la posibilidad de asociarse con la vibrante comunidad, el pensamiento y la actitud "puedo hacerlo" que se encuentran en Tallin

Fechas importantes

Pre-venta: En la actualidad, la pre-venta del IVO está en marcha y los descuentos pueden ser negociados directamente con los fundadores. Contacto glen@unlshd.world

Venta oficial: La venta del IVO comienza el 15 de Octubre. Los vales se venderán con un descuento adicional del 10% sobre las ya muy competitivas tarifas.

Abril de 2020: Listado potencial del token KIBBL en plataformas de intercambio de criptomonedas, permitiendo la especulación de precios y la evaluación del mercado de UNLSHD.

Biografía de los fundadores

Tom Eslinger, Co-Fundador

Tom, es el ex-director digital de Saatchi & Saatchi Worldwide. Director creativo ejecutivo con más de 20 años de experiencia global liderando equipos y creando ideas creativas premiadas internacionalmente. Eslinger ha pasado mucho tiempo en Nueva Zelanda y Australia. Seguirá trabajando en Nueva York y, en general, en toda Norteamérica, atendiendo a clientes de todo el mundo.

Glen Cameron, Co-Fundador

Glen ha trabajado estrechamente en relaciones públicas, comunicación, estrategia y desarrollo de negocios con los principales líderes de todo el mundo durante los últimos 17 años. Entre sus clientes se encuentran el antiguo director general de Saatchi & Saatchi, Kevin Roberts, el renombrado entrenador de fútbol Carlo Ancelotti. Glen nació en Nueva Zelanda, estudió en la Universidad de Tecnología de Sydney y en la Universidad de Murdoch, en Australia Occidental. Conoce más sobre Glen en www.pepeburton.com/about

Contacto para más información

Para UK, Europa, Oriente Medio, África y Sudamérica:

Glen Cameron

Co-Fundador UNLSHD

glen@unlshd.world