'En los tiempos de la colonización tardía', un ensayo sobre el peso de la escuela en el sur de Colombia

viernes, 11 de octubre de 2019, 14:45 h (CET) Jairo Viafara Mina posiciona la educación como un pilar fundamental en los procesos de colonización, en la configuración de la sociedad, de la cultura y de la identidad multicultural Después de mucho esfuerzo, investigación y horas invertidas, el pedagogo Jairo Viafara termina su estudio y lo pone a la venta para todo aquel lector interesado en conocer un poco más de cerca la cultura educativa del sur de Colombia, en concreto de Puerto de Asís. Publicado bajo el sello de la Editorial Tregolam, En los tiempos de la colonización tardía 1967-2007 recorre el proceso de poblamiento del municipio a través de diferentes estadios y de los puntos más destacados de ellos.

En un mundo en el que la educación parece estar siempre infravalorada, el estudio de Jairo Viafara pone de manifiesto la importancia de la enseñanza para la evolución social de un territorio. Y no solamente de un territorio, si no también a nivel mundial. Para el autor, hay esperanza siempre que la educación forme parte del día a día de las sociedades.

"Los avances de la estatización de la educación en Puerto Asís fue de tal vértigo que para finales de la década del 90 las estadísticas de infraestructura educativa estaban realmente avanzadas".

El mantenimiento de las poblaciones pasa por comprender el concepto de multiculturalidad y la obligatoriedad de vivir sumergidos en un constante fluir de culturas distintas. En el propio Puerto de Asís, según recoge En los tiempos de la colonización tardía, cohabitan distintas poblaciones que piden un mínimo de sensatez para que sean consideradas en el marco de la comunidad global por igual.

"Habría que precisar que el fenómeno social es posible mirarlo desde el lente multicultural porque aunque se alude al reconocimiento de aspiraciones mayoritarias, estas mayorías encierran un marcado conjunto de minorías identitarias".

Jairo Viafara construye su estudio gracias a entrevistas, documentales y una bilbiografía muy amplia que ayudan a determinar los factores que han condicionado la evolución de esta parte del sur de Colombia: petróleo, guerrilla, cocaína, etc. Para presentar y tratar el tema, se apoya sobre un lenguaje claro, pedagógico y riguroso, así como de una estructura sencilla y bien delimitada en cuatro grandes capítulos.

"Los resultados fueron sorprendentes, tanto así que fue necesario ampliar la demanda de mano de obra para intentar dar abasto a la alta producción de hoja y sus derivados. Todas estas acciones ampliaron el flujo migratorio, que de hecho superaba toda estadística poblacional conocida en esta región hasta entonces".

Filósofo, pedagogo, investigador, etc., Jairo Viafara siente vocacionalmente que uno de sus campos de estudio es la sociología. Con En los tiempos de la civilización tardía, plantea al lector un tema algo marginal dentro de los estudios sociológicos cuanto menos interesante. Es un tema del pasado, del pasado de hace muy pocos años, pero que sigue vivo en la realidad colombiana más inmediata.

