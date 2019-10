Casino Gran Madrid de Torrelodones presenta una nueva oferta de ocio única en Europa Comunicae

viernes, 11 de octubre de 2019, 13:39 h (CET) Cubik, el nuevo Gastro Market, que fusiona cocina tradicional y gastronomía del mundo. VR Black, un espacio de realidad virtual único en Europa con 10 simuladores VR de F1 con 5 DOF y fuerzas 2G, un simulador con giro 720º y un espacio controlado donde disfrutar de los mejores juegos VR sin cables. El Casino de Torrelodones amplía su oferta de ocio con actuaciones en directo todos los fines de semana El 14 de octubre de 1981 abría sus puertas por primera vez el Casino Gran Madrid Torrelodones, uno de los máximos referentes de ocio del momento. A las 23:10 de la noche, la ruleta francesa giró por primera vez y la bola cayó en el número 3, rojo, impar y falta. Una velada que pasó a la historia y que los periódicos de entonces recogieron en sus respectivas portadas. El País titulaba “Uno de los casinos más importantes de Europa”, La Vanguardia decía “Casino Gran Madrid, uno de los mejores casinos del mundo”, Candilejas lo calificaba como “Orgullo de España”. Aquel 1981, fue un año clave para el país que empezó marcado por la dimisión de Adolfo Suarez. Era una época en la que un piso en Torrelodones costaba 350.000 pesetas y en la que la movida madrileña ponía la banda sonora a la sociedad.

38 años después, el Casino Gran Madrid Torrelodones sigue siendo uno de los espacios más emblemáticos de juego, ocio, gastronomía y espectáculo de Madrid, pero afronta una nueva etapa con importantes novedades. Paula Arriaga, directora general de Casino Gran Madrid, asegura que “si en 1981 fuimos pioneros abriendo el primer casino de Madrid, en 2019, con motivo de nuestro aniversario, queremos serlo de nuevo ofreciendo una propuesta de ocio que no existe en ningún lugar de Europa. Cubik y VR Black no dejarán a nadie indiferente. VR Black, es un espacio de realidad virtual con la tecnología más puntera del momento, donde nuestros clientes podrán experimentar sensaciones fuera de lo normal. Pero hay más, queremos que quienes nos visiten tengan todas las opciones de ocio disponibles a su alcance, y aunque el juego seguirá siendo nuestra principal seña de identidad, la gastronomía y el ocio ocuparán un papel fundamental. Por eso también hemos creado Cubik, un espacio donde aunamos nuestro nuevo Gastro Market, concebido para satisfacer a los paladares más sibaritas, con una zona de cabaret donde se ofrecen las mejores actuaciones en directo mientras disfrutas de nuestros bestpoke cocktails o lo más novedoso en shishas. Queremos convertirnos en una opción atractiva para los madrileños y para todas aquellas personas que nos visitan cada noche”.

VR Black, el mejor espacio de realidad virtual de Europa

La gran apuesta del Casino de Torrelodones es VR Black, un espacio de realidad virtual pionero en Europa que cuenta con 10 simuladores de conducción de Fórmula 1 con tecnología 5 DOF (puntos de libertad) y donde experimentar fuerzas 2G. Las sensaciones de conducción son lo más cercano a un F1 que se puede tener hoy fuera de un circuito. Apuestan por Project CARS Pro, el mejor juego de realidad virtual de F1 de la historia, testado por los mejores pilotos profesionales y que permite vivir y sentir toda la emoción de la competición transmitiendo las sensaciones que vive un piloto profesional en el cockpit de un F1.

VR Black también cuenta con un simulador único en España, el Extreme Twister 720, una maquina capaz de hacer girar al usuario 720º mientras se sumerge en diferentes recorridos virtuales.

Otra de las grandes novedades que ofrece VR Black es un espacio controlado donde hasta 8 jugadores pueden disfrutar de los mejores juegos virtuales, sin necesidad de cables o de portar molestas mochilas a la espalda. Un espacio en el que los jugadores tendrán total libertad para disfrutar al máximo de la experiencia. Esta zona permite además a los gamers jugar a diferentes juegos a la vez, de forma que puedan vivir la aventura en solitario o compartiendo sensaciones y batallas con otros jugadores.

Carlos de Miguel, director de Marketing y Comercial de Casino Gran Madrid Torrelodones asegura que “VR Black es la mejor opción para salir de la rutina, premiar o motivar a tu equipo. La realidad virtual ofrece sensaciones únicas, son actividades que se quedan grabadas en la memoria y que después querrás contar a tus amigos. Si buscas algo diferente e inolvidable, VR Black y Casino Gran Madrid cuentan con los mejores espacios y servicios para convertirlo en algo irrepetible”.

Cubik, el nuevo Gastro Market del Casino de Torrelodones

El Casino Gran Madrid Torrelodones siempre ha sido reconocido por su gran oferta gastronómica. Ahora, al conocido restaurante Zero se suma Cubik Gastro Market. “Es el punto de encuentro para aquellas personas que buscan descubrir experiencias gastronómicas memorables. En Cubik hemos apostado por la fusión de sabores. Por supuesto seguimos fieles a la cocina que nos ha dado tanto reconocimiento, en su oferta seguirán presentes platos tradicionales como el rabo de toro o la carrillera glaseada junto con nuevas incorporaciones como el ceviche o el tartar. Queremos que la oferta de Cubik esté viva y se adapte a la oferta del mercado. Apostaremos mucho por los productos de temporada, por ejemplo, ahora que estamos en otoño, uno de los platos estrella será la lasagna de setas” explica Carlos de Miguel.

El Gastro Market cuenta con diferentes estaciones o barras para que el propio comensal escoja los platos que quiere degustar. La estación de quesos y embutidos, ofrece una amplia variedad de quesos nacionales y de embutidos italianos cortados a máquina. La estación de entrantes fríos incluye una oferta de cremas frías, junto con tartares, ceviches, carpaccios y ensaladas. Cocinas del Mundo, es una propuesta con la que cada mes, además de la oferta habitual, se podrá disfrutar de cuatro entrantes y cuatro platos principales que capturan la esencia del país elegido. En el mes de octubre la cocina invitada es la francesa y en noviembre el país anfitrión será México.

Aquellas personas que disfrutan acompañando la comida de un buen pan, en la barra de panes artesanos encontrarán desde panes cien por cien integrales, hasta panes gallegos o tortas de Aranda hechos en el obrador. En la barra de postres, se puede escoger entre una gran variedad de dulces en formato individual, como bocaditos de nata, vasitos de tiramisú, crema catalana, macarons, tarta sacher de chocolate y albaricoque, tarta de queso, ponche segoviano y carrot cake. Todos los productos se elaboran por un maestro repostero en el propio casino.

Paula Arriaga, directora general del grupo, asegura que lo que marca la diferencia en la nueva oferta gastronómica del casino es el nuevo horno de carbón. “Es sin duda la estrella indiscutible de nuestro Gastro Market. Es un horno de carbón donde hacemos todas nuestras guarniciones y en el que también elaboramos nuestras carnes, arroces y mariscos. El sabor que transmite el horno de carbón al producto es inigualable y además es muy saludable”.

Actuaciones en directo todos los fines de semana

El casino de Torrelodones quiere convertirse en un referente de ocio para los madrileños y por ello ha diseñado una velada en la que los visitantes no solo podrán probar suerte en las mesas y en las máquinas, también podrán cenar y disfrutar de actuaciones únicas en la zona del cabaret. “Buscamos un concepto más íntimo en el que relajarte con los amigos tras haber tenido una semana intensa de trabajo. Por ese motivo hemos diseñado un espacio que invita a ello, a disfrutar de un espectáculo musical mientras te tomas nuestro mojito Cubik elaborado con fresas y champagne y compartes una shisha con tus amigos” explica Carlos de Miguel.

La nueva carta de cócteles, incluye doce combinados con alcohol y tres sin alcohol. Cocteles que rememoran sabores de la infancia como los clásicos caramelos de lila o los peta zeta, o con un toque más innovador con ingredientes como el chile, el aguacate, el jengibre, la mermelada, etc. Todos los bestpoke cocktails son elaborados por los bartender en el momento.

Otra de las grandes apuestas del casino son las sishas electrónicas con vapor de agua, en las que se puede elegir entre seis sabores diferentes de la carta.

El Casino Gran Madrid Torrelodones celebra su 38º aniversario con una propuesta única en la que fusiona juego, gastronomía, actuaciones musicales y lo último en realidad virtual. Una propuesta con la que busca convertirse en todo un referente de la noche madrileña.

