Menamobel muestra las tendencias en decoración para Halloween

viernes, 11 de octubre de 2019, 13:25 h (CET) La compañía organiza un terrorífico sorteo en redes sociales y avanza las tendencias para el 31 de octubre Se acerca la noche más terrorífica del año. Halloween, a pesar de ser una fiesta pagana de origen irlandés, se ha hecho un hueco importante en la sociedad española en los últimos años. El 31 de octubre es habitual ver a zombies, brujas y monstruos por las calles y a niños yendo de puerta en puerta pidiendo truco o trato. Los centros comerciales se han rendido a los encantos de Halloween y decoran sus escaparates con telarañas y calaveras y en los hogares españoles cada vez está más de moda decorar las casas.

Menamobel también se suma a la tendencia Halloween y lo hace con un sorteo terrorífico. Ivana González Mena, directora de Menamobel asegura que “en Menamobel nos encantan las fiestas, creemos que cualquier motivo es bueno para celebrar algo. Para Halloween hemos instalado una cama en la zona de exposición con la niña de una famosa película acostada sobre ella. Todos aquellos clientes o amigos de Menamobel que tengan el valor de hacerse una foto con ella y la compartan en sus redes sociales entrarán en el sorteo para pasar una noche de terror en un parque temático de Madrid”.

Aprovechando la cercanía de la festividad de Halloween, Ivana González Mena, también ha avanzado las tendencias que marcarán la noche más terrorífica del año.

Calabazas, calabazas y más calabazas

Sin duda son la seña de identidad de Halloween y las calabazas no pueden faltar en el hogar. “Además, esta hortaliza es muy fácil de conseguir y vaciarla para después tallar las caras es una manualidad muy divertida para hacer con los niños, explica Ivana. Podemos colocarlas en porches, jardines y balcones para que las velas alumbren la zona exterior de la casa o podemos crear un bonito centro de mesa con ellas y con unas piñas cogidas del campo. En otoño, la naturaleza ofrece muchos adornos naturales y hay que saber aprovecharlos”.

Telarañas, esqueletos y calaveras

Tampoco pueden faltan en los hogares las telarañas, los esqueletos y las calaveras. Cuando se trata de crear ambiente estos elementos son imprescindibles. “Decorar la puerta principal cada vez está más de moda. Pegar unas siluetas de unos esqueletos en la puerta, o hacer un centro colgante con una calavera ya demuestra que la noche se va vivir de forma intensa. Además, no es necesario gastar mucho en la decoración, unas cartulinas blancas nos pueden servir para hacer las calaveras. En cuanto a las telarañas no hay nada más sencillo a la hora de decorar las lámparas y dar ese aspecto tétrico que sin duda, animará la fiesta”.

Mesas en rojos, naranjas y negros

El color de la calabaza, el color de la sangre y el de la noche combinan perfectamente para decorar la mesa de Halloween. Además, tampoco deben faltar las velas, las calabazas y otros elementos de atrezzo que sorprendan a los invitados. “También podemos reciclar algunos artículos que tengamos en casa, por ejemplo, las velas, o recortar un disfraz que ya no sirve y aprovechar la tela para hacer servilletas deshilachadas. Usar una muñeca vieja y pintarla es otra opción ideal para hacer con niños. Hay que recordar que es una noche en la que, si dejas fluir la imaginación seguro que surgen ideas fantásticas”, explican desde Menamobel.

Halloween es una fiesta para disfrutar, para divertirse y para permitir ciertas licencias de decoración que sin duda encantará a los más pequeños.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

