Schneider Electric refuerza su apuesta por la digitalización de los instaladores en Congreso Nacional FENIE

En el XIX Congreso Nacional de FENIE, los próximos 10 y 11 de octubre en Santander, representantes de Schneider Electric ofrecerán ponencias enfocadas a las tecnologías digitales de confort, monitorización y configuración aplicadas al sector. Además, Schneider Electric ofrecerá en su stand una muestra de sus soluciones y herramientas digitales -destacando la nueva solución Wiser Heat-, para que los profesionales puedan ver las ventajas de apostar por su digitalización y de ser Partner de Schneider Electric Schneider Electric, como líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, cuenta entre sus objetivos principales facilitar la digitalización energética del sector de las instalaciones, haciendo llegar, tanto a sus profesionales como a los usuarios finales, nuevas tecnologías destinadas a la mejora de la configuración, la monitorización y el confort de las mismas. Por esta razón, Schneider Electric colaborará, los próximos 10 y 11 de octubre en Santander, con la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España en el marco del XIX Congreso Nacional de FENIE, con varias conferencias enfocadas a la digitalización del sector.

La transformación digital ofrece grandes ventajas a la hora de mejorar el rendimiento de las empresas mediante las soluciones tecnológicas más vanguardistas, como el IoT y los dispositivos inteligentes, permitiendo la automatización y la monitorización de los procesos y un mantenimiento predictivo de los equipos. Ello repercute, directamente, en una mejora de la eficiencia energética y la optimización del tiempo, lo que se traduce en un aumento de la productividad, significativos ahorros energéticos y, en definitiva, en el aumento del rendimiento económico y la sostenibilidad de las empresas.

Por este motivo, durante la primera jornada del Congreso Nacional FENIE, Schneider Electric ofrecerá la ponencia “Gestión y digitalización de instalaciones terciarias desde dispositivos Smart” y, durante la segunda, llevará a cabo las ponencias “eConfiguradores digitales para el instalador eficiente” y “Soluciones en automatización y VE para el hogar conectado del futuro”. Además, para que todos los asistentes puedan comprobar, de primera mano, las últimas tendencias en el ámbito de las instalaciones, la compañía ofrecerá, en el Stand nº26, una muestra de las soluciones para el sector residencial, destacando la novedad Wiser Heat, un nuevo sistema inteligente e inalámbrico, que permite calentar cada habitación de forma independiente y flexible, mejorando el confort y contribuyendo a ahorros económicos de hasta el 20%.

Wiser Heat puede controlarse también por voz con Amazon Alexa. Estas funcionalidades se suman a las ya existentes con Wiser App de control y programación de luces y persianas.

A su vez, Schneider Electric mostrará soluciones de digitalización para el sector terciario, como Power Tag, IC40, New Unica System y EcoStruxure Facility Expert for Small Business; y herramientas digitales exclusivas para partners de Schneider Electric, como eDesign, eConfigure KNX Lite y My Schneider App.