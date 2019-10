Las 5 operaciones estéticas más demandadas según la Clínica Dr. Martínez Sahuquillo

Cada vez son más las personas que recurre a este servicio para mejorar su aspecto físico A lo largo del año existen fechas en las que lucir el mejor aspecto posible es un deber para muchos españoles. Es por ello que cada vez son más las personas que recurren a la cirugía estética en Sevilla para poder mejorar su figura. Actualmente, profesionales como la Clínica Dr. Martínez Sahuquillo han notado un aumento considerable en algunas de las intervenciones. Ya no solo se trata de una decisión tomada por cuestiones superficiales, en algunos casos es por salud o simplemente para lograr el bienestar personal.

Quienes acuden a estas clínicas suelen buscar aquellos métodos que supongan un menor riesgo y dolor. La utilización de otras técnicas que no necesitan de cirugía es cada vez más común. Sin embargo, en algunos ámbitos como el contorno corporal, está determinado que los tratamientos no quirúrgicos no constan de resultados tan efectivos como aquellos que sí suponen un uso de la cirugía.

El aumento de pecho sigue siendo el gran protagonista en este tipo de cambios. Al año se realizan segun la SECPRE más de un mullón y medio de mamoplastias. Seguidamente se encuentra el lifting. Actualmente el consejo es no estirar la piel, sino recolocarla. De esta forma los usuarios pueden volver a tener un aspecto rejuvenecido con un aspecto natural y sin aplicación de anestesia.

Si bien la cirugía estética en Sevilla no deja de ganar fama. Poder someterse a una abdominoplastia ha cambiado la vida de muchas personas que tenían todo un problema con la acumulación de la grasa abdominal. Con una recuperación de aproximadamente un mes, este método asegura un vientre plano. También hay quien opta por la liposucción. Acabar con la grasa localizada no solo es un reto, también en algunos cosas un deber para la salud.

Si bien el quinto lugar está ocupado por otra zona completamente diferente: la nariz. A día de hoy acabar con algunos complejos derivados de esta parte del o cuerpo es mucho más fácil. La modificación de la punta, el perfil o la anchura conlleva a una reformulación completa del aspecto.