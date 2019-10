El CGCFE incide en la importancia de la Fisioterapia para tratar y abordar las enfermedades reumáticas Comunicae

viernes, 11 de octubre de 2019, 10:41 h (CET) El sábado, 12 de octubre, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, con el objetivo de concienciar a la población sobre los problemas que afectan a estos pacientes Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, que tendrá lugar el próximo sábado 12 de octubre, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), recuerda la importancia de la Fisioterapia como parte de un tratamiento integral para los pacientes que sufren alguna de las diferentes enfermedades agrupadas dentro de esta tipo de dolencias.

Según los datos de la Fundación Española de Reumatología, las enfermedades reumáticas son muy habituales entre la población española, estimando que afectan a 1 de cada 4 personas mayores de 20 años. Bajo el epígrafe de 'enfermedad reumática' se engloba un amplio número de dolencias, no todas conocidas por la sociedad en general. Entre ellas destacan la Artritis Idiopática Juvenil, Artritis Psoriásica, Artritis Reumatoide, Artrosis, Dermatomiositis, Enfermedad de Behcet, Esclerosis Sistémica, Espondilitis Anquilosante, Fenómeno de Raynaud, Fibromialgia, Fiebre Mediterránea Familiar, Gota, Hombro Doloroso, Lumbago y Ciática, Lupus Eritematoso Sistemático, Miopatías, Osteoporosis, Policondritis Recidivante, Polimialgia Reumática, Sarcoidosis, Síndrome de Sjögren, Uveítis y Vasculitis, entre otras.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades reumáticas son la segunda causa de consulta en los hospitales y aportan más del 50% de las causas de invalidez, ya sea total o parcial, además de provocar altas tasas de absentismo laboral. Estas enfermedades afectan al aparato músculo esquelético como huesos, articulaciones, tendones, músculos y ligamentos, pero en ocasiones también afectan a otros órganos como la piel, los vasos sanguíneos, riñón, corazón, pulmones y sistema nervioso central y periférico, por lo que tienen un gran impacto en la vida cotidiana de las personas que las padecen, por lo tanto, en sus AVD (actividades de la vida diaria), y pueden a cualquier grupo de edad y sector de la población.

La prevención es fundamental, además de la aplicación de tratamientos específicos una vez desarrollada la enfermedad, por lo que evitar el sobrepeso, mantener unas correctas normas de ergonomía e higiene postural, e incorporar, en el caso de los fisioterapeutas, el ejercicio terapéutico como actividad física reglada de forma regular y apropiada a cada persona, son factores clave para evitar su aparición o lograr reducir los síntomas como son el dolor, la pérdida de movilidad, dificultad para una deambulación autónoma, así como limitaciones específicas en el equilibrio y en la coordinación tanto estática como dinámica.

Los fisioterapeutas actúan como profesionales sanitarios capacitados en la aplicación del ejercicio terapéutico, en el tratamiento del dolor, y en la prevención y mejora de la calidad de vida de los pacientes afectados por enfermedades reumáticas. Dentro del tratamiento de estas enfermedades, la terapia manual, la masoterapia, el control postural y el propio ejercicio terapéutico (caminar, bicicleta, ejercicios en el agua, ejercicios de fortalecimiento y flexibilización, etc.) son algunas de las herramientas y técnicas que ayudarán a los pacientes a mitigar su sintomatología, e intentar mantenerse con una aceptable calidad de vida tanto física como emocionalmente.

