Estrategias y trucos de la ruleta Una de la ruleta estrategia para ganar más conocida, es la Fibonacci, que tiene un parecido a la Martingala y D’Alembert, pero permite ganar más dinero, al aumentar la cantidad de las apuestas Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de octubre de 2019, 11:20 h (CET) La ruleta es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares. Lo podemos conseguir en casinos físicos o virtuales y les gusta a personas de todas las edades. Siempre queremos ganar en este juego y sacar la mayor recompensa, para eso es necesario contar con diversas estrategias y trucos, que pueden acercarnos al objetivo.



Claro, que en el mundo mágico de la ruleta, tampoco es que sea súper sencillo volverse rico, por algo se trata de un juego de azar. La misión es entender muy bien el juego, conocerlo profundamente y utilizar estrategias que pueden ayudar, pero siempre teniendo en cuenta que cada uno de los tips son falibles.

Pero eso sí, al igual que con otros juegos de azar, se puede ganar muy buen dinero con la ruleta, dominando algunos aspectos de la matemática y la estadística. Dentro de los trucos para ruleta de casino, resaltan los siguientes: En caso de jugar por diversión, un buen truco de la ruleta, es apostar al color, en vez de un número.



Aconsejan realizar apuestas externas, que pagan menos, pero se cuenta con más probabilidad, como lo del color ya mencionado, o si saldrá número par o impar, bajo o alto, docenas o columnas.



Establece un punto máximo y un mínimo de apuesta.



Se pueden tener números “de la suerte” o “favoritos” para jugarlos siempre, porque así se incrementan las posibilidades de que salgan.



También se puede enfocar a largo plazo, con un truco de la ruleta, destino a llevar un control estadístico del giro y la velocidad de la bola y las veces que ha salido algún número, para terminar una buena apuesta.



En caso de ser una ruleta online, aprovecha todos los bonos que ofrezca el casino.



Aparte de estos trucos, se debe hablar de una serie de estrategias para ganar en la ruleta.



Martingala Dentro de la ruleta estrategia, aparece la Martingala, una de las más conocidas. Hay que aprovechar las probabilidades de acierto en los pares o impares, así como en rojos o negros. La misión es realizar una apuesta y doblarla cada vez que se falle, hasta que se logre acertar. En ese momento se vuelve a apostar la cantidad mínima, de esta manera se perdería lo menos posible de capital.



Martingala inversa Al momento de hablar de las mejores estrategias ruleta aparece la Martingala inversa, que usa la misma lógica que la clásica, pero en vez de incrementar la apuesta cuando se pierde, la doblas cuando ganas y divides en dos, al momento de perder. Es el mismo efecto, aunque para el jugador es diferente doblar cuando gana, para aprovechar “su momento”



Estrategia de finales Otra ruleta estrategia para ganar, es la de finales, enfocada en mantener un equilibrio en las cuentas. La idea es apostar con caballos, lo que quiere decir, cubrir dos números con una ficha, por lo que apostaría a todos los números que tengan ese dígito al final. Si los números son 4 u 8, se apostaría a todos aquellos que terminen en 4 o el 8.



Método D’Alembert Uno de los más antiguos es el método D’Alembert, que es una versión mejorada de la Martingala. La idea básica es más conservadora, porque consiste en aumentar o reducir la apuesta en una sola unidad, al momento de perder, en vez de doblar la apuesta, por lo que se reduce el riesgo de sufrir grandes pérdidas.



Método contra D’Alembert Otra ruleta estrategia importante es la contra D’Alembert, que es igual a la Martingala inversa. En lugar de incrementar la apuesta al momento de perder, se hace al ganar, para aprovechar la racha.



Estrategia Fibonacci Una de la ruleta estrategia para ganar más conocida, es la Fibonacci, que tiene un parecido a la Martingala y D’Alembert, pero permite ganar más dinero, al aumentar la cantidad de las apuestas. La intención es aprovechar la secuencia de Fibonacci para realizar las apuestas. Por lo que la seguidilla sería: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…



Estrategia James Bond El creador de esta estrategia ruleta es el mismo inventor de las novelas de James Bond. Ian Fleming. Para utilizarla se necesitan 200 euros. Indica que se debe apostar 140 a los números del 19 al 36, 50, a los números del 13 al 18 y 10 al 0. El creador afirmaba que siempre se gana con esta fórmula, pero tampoco es así, porque si sale del 1 al 12, no conseguirías dinero.



Estas son algunos trucos para ruleta del casino y estrategias que te servirán para ganar. Como te puedes dar cuenta, la matemática es clave. Estudiando a profundidad estas opciones, se pueden conseguir buenos resultados, pero eso sí, no hay magia. Todo puede pasar en el juego de azar. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.