Noticiario de pasado mañana Donald Trump restringiendo al mínimo las transacciones comerciales con Italia, pues el Imperio Romano no ayudó a los yanquis en la guerra de Secesión Ángel Pontones Moreno

viernes, 11 de octubre de 2019, 10:54 h (CET) -Haruki Murakami pintándose la cara de blanco, enviando por correo certificado al comite evaluador de los Nobel 800 kilos de trilita, y recibiendo un León de Oro de Venecia por Amazon Prime.



-Donald Trump restringiendo al mínimo las transacciones comerciales con Italia, pues el Imperio romano no ayudó al Norte en la guerra de Secesión.



-La próxima crisis económica (cuyo estreno se podrá ver en exclusiva el próximo diciembre en HBO) incrementando la venta de coches sin frenos.



-La jornada de reflexión pasa a durar 5 minutos y medio por culpa del TDA.



-Sale a la venta el videojuego "Assassins Creed, visita guiada por el Valle de los Caidos", con audio amenazante de Ortega Smith.

