Monarquías renovadas y repúblicas retrógradas Mientras algunas monarquías se renuevan y cambian ministros, déspotas deslustrados en algunas repúblicas sostienen a ministros insostenibles Luis Agüero Wagner

viernes, 11 de octubre de 2019, 10:50 h (CET) Nunca olvido un debate, años atrás, en el que recordé a un historiador que el Imperio del Brasil era una monarquía europea reinante en América, cuando el Emperador Pedro II decidió devastar moral y materialmente el Paraguay en una guerra que casi acabó con su exterminio, en 1870.



Defendiendo la monarquía, mi adversario brasileño me recordó que muchas veces en una república se sufre a un déspota peor que un Rey de los tiempos de la ilustración, e incluso a varios reyes encarnados en una oligarquía privilegiada.



Mientras el jefe de estado de un gobierno republicano como el de Paraguay, por ejemplo, se obstina en mantener en su silla a un Ministro del Interior, que ha hecho el ridículo no solo ante la opinión pública sino también al ser interpelado por los Legisladores, el Magreb señala el camino. En la misma semana que esto sucede en Sudamérica, en una monarquía constitucional como el Reino de Marruecos, un nuevo gabinete de ministros se presentó ante el Rey Mohammed VI.



Mohammed VI recibió, el miércoles 9 de Octubre, en la Sala del Trono en el Palacio Real de Rabat, al jefe de gobierno y a los nuevos ministros tras la reestructuración del gabinete gobernante marroquí. Saad Dine El Otmani, jefe de gobierno, fue acompañado por Mustapha Ramid, secretario de Derechos Humanos y Relaciones con el Parlamento y Abdelouafi Laftit fue presentado como ministro del Interior;



Nasser Bourita: integrará el gabinete como ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero y Mohamed Benabdelkader: tendrá en sus manos el Ministerio de Justicia; Ahmed Toufiq: será ministro de Habices y Asuntos Islámicos y Mohammed Hajoui: secretario general del Gobierno Mohamed Benchaaboun: ministro de Economía, Finanzas y Reforma de la Administración; Aziz Akhannouch: ministro de Agricultura, Pesca Marítima, Desarrollo Rural, Agua y Bosques; Said Amzazi: ministro de Educación Nacional, Formación Profesional, Enseñanza Superior e Investigación Científica



Khalid Ait Taleb se encargará del Ministerio de Sanidad, mientras la economía, la industria y el comercio estará bajo responsabilidad de Moulay Hafid Elalamy. Abdelkader Amara: será ministro de Equipamiento, Transporte, Logística y Agua y una mujer, Nezha Bouchareb: ministra de Ordenación del Territorio Nacional, Urbanismo, Vivienda y Política ciudadana;



Otra mujer, Nadia Fettah Alaoui: ocupará el cargo de ministra de Turismo, Artesanía, Transporte Aéreo y Economía Social y Aziz Rebbah: será ministro de Energía, Minas y Medio Ambiente; Nezha El Ouafi: también mujer, será ministra delegada ante el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, encargada de Marroquíes Residentes en el Extranjero; Una cuarta mujer, Jamila EL Moussali: ministra de Solidaridad, será responsable del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad y Familia.



Mohamed Amkraz: será ministro de Trabajo e Integración Profesional; El Hassan Abyaba: ministro de Cultura, Juventud y Deportes, portavoz del Gobierno;; Abdellatif Loudiyi: ministro delegado ante el jefe de Gobierno, encargado de la Administración de la Defensa Nacional y Noureddine Boutayeb: ministro delegado ante el ministro del Interior; Mohcine Jazouli: ministro delegado ante el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjeron y Driss Ouaouicha: tendrá la gran responsabilidad de ser ministro delegado ante el ministro de Educación Nacional, Formación Profesional, Enseñanza Superior e Investigación Científica, encargado de Enseñanza Superior e Investigación Científica;



El renovado gabinete de ministros en pleno, prestó juramento y posó para una foto con el Rey.



Dijo un pensador que una paradoja es una verdad puesta patas para arriba para llamar la atención.



