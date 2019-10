Autoentrevista de Ángel Padilla a Ángel Padilla

¿Qué preguntas te serían más sencillas que te hiciera, o más cómodas?

Ninguna. No estamos en tiempos de interrogarse, sino de avanzar con la certeza que se tenga, sea la que sea. Están ya los días contados.Tú pregúntame lo que te salga de los cojones y yo te responderé lo que me salga del culo.



Ok. Tampoco te empoderes.

Anda a cagar.



¿A que aborto la entrevista nada más empezada?

No puedes, eres yo, y yo te ordeno que sigas, pedazo de leño.



Está bien. No aburramos al lector, sí tú y yo somos el mismo, es natural que peleemos, porque somos igual de farrulleros.

Lanza, bostezo.



Bueno, vamos allá. Vuelven las elecciones. Has pensado en ello? Te decantas por algo?

Por cagar en el campo, y sin papel, una foto del culo y pa la urna.



No te he visto nunca quejarte en las redes ni en medio alguno, de nada personal. Como mucho contar algo íntimo, algo incómodo...

Que llore en público quien quiera, el mundo está en guerra hasta donde aparenta no estarlo. Estoy en la milicia verde, la de luchar por la tierra que piso, sus habitantes (todos, especialmente los animales, los más sometidos) y nunca bajo la guardia. Un soldado que llora es objetivo fácil para que le vuelen la cabeza en putos pedazos.



Entonces, ¿no votarás?

Eres yo, sabes que no. Me hace gracia la retórica tuya, y me imaginas como yo imagino entrando con antorchas a eso que llaman colegios electorales. Creo que hay pocas cosas que odie menos que la política, lo que representa, pirámides de ladrones hacia arriba cada vez más ricos, y al otro lado, en los alcantarillados, gente dándoles garantía para robar.



Cada día soporto menos la estupidez y la ausencia total de dignidad y amor propio del humano, que se ha plegado masivamente a una idea tan grotesca de que deba haber alguienes que nos gobiernen. La sola palabra gobierno ya nos sitúa, de asumirla, en el marco de esclavos. Para mayor abundamiento de lo grotesco nombrado, dicen: no hay otras formas, y esta está demasiado enquistada. Cada vez los soporto menos, de verdad, la ligereza, la banalidad, la cobardía, me matan neurona.



Y ¿si te llaman a la mesa electoral?

Iré con cara de mala hostia monumental, de enfermo pero de verdad porque seguro no dormiría en toda la noche por el asco de pensar en algo que me da alergia mortal, mortal! La cara de loco con la que entraría en el colegio electoral, eso sí sería un poema! Alegaré motivos de conciencia. Y si no me lo aceptan, que es que no, iré al hospital y simularé catatonia o algo, que seguro la padezco ese día, porque, no miento, política para mí es como para el poseso la cruz en la frente.



¿Cagas bien? ¿Meas mucho o poco? ¿Películas que te gustan?

Titanic. Bailando con lobos. Lo otro que te lo cuente Rita. Si te vale, me cago pedos todos los días; no creo haya un día en que no haya borrasca. (Qué pregunta más imbécil.)



Con lo del cambio de sitio de la momia de Franco. Opinión.

Que lo folle un tibetano. Si me lo pusieran sobre una mesa a martillazos lo hacía harinita, pero con peto de matarife, que eso debe oler peor que el Parlamento en un día cualquiera.



¿Te sientes guapo?

El que más. Bien parecido. Inteligente. Gracioso. La perfección.



¿Un poco exagerado, no?

Pa qué preguntas.



¿No tienes defectos?

Las uñas de los pies, que me las corto sólo cuando me duele el calzado por la punta y digo ¿qué hostias pasa? Pero soy limpio, me ducho dos veces al día, y si es necesario más. Pero los pies no me los veo, quedan muy abajo. Ah, y que a veces lloro, soy muy sentido. Lloro pensando, al mirarme al espejo: ¿por qué los demás serán tan feos, o menos guapos que yo, o calvos?



¿Qué te parece el lenguaje inclusivo?

La Tierra está en llamas, el mar subirá sus aguas. Billones de animales enjaulados, luchando sólo unos pocos de nosotras/os por ellas/os. Guerras, hambre por todo el orbe. Respeto a quien quiera usarlo. Como poeta, la bella palabra está sujeta a los neologismos que la licencia poética nos permite, o sea, inventar lo que nos dé la gana en gramática y léxico. El machismo, si fuera una bola de mierda que se pudiera empujar por un barranco, lo patearía yo mismo, odio a los machistas y la violencia de género. Estoy al mil por mil con mi camarada mujer. Pero, como en todos los asuntos de urgencia tremenda que nos aquejan, va primero el más relevante, el que más abarque (para mí la liberación animal asociada a la lucha por el planeta Todo, clima y vergeles y mares), los demás reparos, parches, en la sociedad humana, dentro de ellos, para mí van después, porque como anarquista no busco arreglar el sistema, sino tumbarlo. Es una pene grande tode.



¿Acaba de aparecer y ya va apareciendo en librerías del estado español tu novela abolicionista de la esclavitud animal y señaladora de la estupidez y crueldad humana "Mundo al revés: Origen", editada por Sportula. ¿Qué planes tienes para ella?

De momento primero la presento en Castellón, en unas pocas semanas. Les voy a romper ese día varias sillas a la librería, como efecto dramático.



Luego la presentaré en otras ciudades. Es una de las novelas de las que más satisfecho me siento; he trabajado mucho en ella, y en la correción final la leímos, turnándonos, en voz alta Iratxe y yo, y ella me ayudó -es buenísima, ha leído mucho y es, aunque no lo reconozca, artista- a mejorar y dejar perfectos algunos puntos de la acción y visiones que quedaban endebles.



Donde quiera que vaya a presentarla o a hablar de ella romperé el mobiliario, tiraré muchos insultos, en el pc pondré metal oscuro; eso si no llevo fuego.



¿Estás de broma?

Y ¿cuándo no lo estoy?



También sale pronto otro libro tuyo, editado por Amargord: "Es tan culpable el que canta para no oír a los fusiladores que los fusiladores", también distribuido por todo el país.

Es uno de mis más bonitos, y potentes, libros de poesía. Soy muy estricto con mi obra, si no fuera un boom, como lo es "Mundo al revés...", no lo pelearía como voy a hacer.



Has mandado varias veces dos etiquetas en un sobre para el sueldo Nescafé. ¿Realmente crees que eso es cierto, limpio?

No. Creo se lo otorgan a dedo a sus familiares y amigos. Pero te ayuda a vivir, pensar que entre las cartas de los recibos de luz, y alguna vez una multa de algún puto madero, te pueda llegar la foto del jefe de Nescafé diciéndote: Estimado Señor.... Nos congratula comunicarle...



¿Tomas mucho Nescafé?

Sólo lo compramos alguna vez, de normal compramos la marca blanca del sitio que vamos. Chuta más el café del mercadona, el del carrefour es una mierda, te deja con la misma cara de gilipollas con que te levantaste. Y el Nescafé vale muy caro, que se lo compren los chaquetitas.



¿Qué color te gusta más?

El de tu cara si ahora mismo te metiera una hostia.



¿Por qué me tratas así, si yo soy tú?

¿Tienes alguna otra pregunta, pintaautopistas, que he de pasar a hacer otras cosas?



Sí, por qué me has metido en esta mierda. Si tú quieres parecer un bufón, hay una parte de ti que debería ser seria. Y madura.

Madurar es de frutas.



¿Podrías decirnos algún verso improvisado para terminar esta primera autoentrevista?

Que se atore el rey/ Que se ponga verde/ O que espere llegar una mañana hasta su cama/ con antorcha a los herejes



¿Sabes que esas palabras te pueden comprometer?

¿Qué hablo de algún rey en concreto? Tengo un cuento para niños en que sale un rey, acaso me dirijo a aquel. Hijo mío, deja el miedo a un lado. Por eso siempre hablo yo, porque tú andas entre las sombras de mí, sopesándolo todo. Comenueces.



¿En dónde de lo que he dicho se infiere que hablo del que en este país infame está casado con cuatro escobas con cabeza?

Es que si no te vigilo y aconsejo te desbocas.



Explica, por favor, que hablas del rey de tu cuento, o de un rey en universales.

¿Me vas a pagar algo por esta entrevista?



Pero si lo mío es tuyo...

Anda a la mierda.