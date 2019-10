La Diplomacia Kangy de Asunción En medio de la recesión económica y de las negociaciones con Brasil, sobre el uso y venta de la excedente energía renovable del Paraguay, dicha iniciativa del Dr. Bueno Jara no atrajo la atención del Ministerio de Relaciones Exteriores Peter Tase

viernes, 11 de octubre de 2019, 10:35 h (CET) Un día como hoy en el 2016, el Dr. Juan Ramón Bueno Jara, renombrado Doctor en Leyes del Paraguay y Latino-América, inició sus gestiones para fortalecer el capital humano y brindar entrenamiento avanzado en negociación a los jóvenes funcionarios públicos y abogados del país; una iniciativa que beneficiaba directamente a la Diplomacia Paraguaya. En el tercer aniversario de sus gestiones en Illinois y Wisconsin, el Dr. Bueno Jara desea compartir su indispensable legajo que es un capítulo importante en las relaciones entre los Estados Unidos de América y la República del Paraguay: “Amomba'e guasu añeipepirũre mbo'ehavusure Illinois Institute of Technology, ha'e rehe mbo'ehao pegua pehẽngue omotenonde hağua kuatia aty oñe'ēva yvypora kuèra opa tetã oñakãrapuasẽva yvy pehẽ tetã ambue ha'eva Estados Unidos gua ojehecha ramo hağua mba'eichapa osẽ tenonde tetã ojepytasova.”



En medio de la recesión económica y de las negociaciones con Brasil, sobre el uso y venta de la excedente energía renovable del Paraguay, dicha iniciativa del Dr. Bueno Jara no atrajo la atención del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras en el Palacio de los López el entorno del Presidente estaba agasajando el sabor del maletín hũ (2016); y la actual administración de Mario Abdo Benítez (MAB), continua apañando los actos de corrupción y empeorando la imagen del país. Sobre la política energética del PY, el Dr. Bueno Jara me dijo: “Itaipu ha'e peteĩ ome'ẽva ñanyryi ombyaiýva ñande rekoha, ha'ere che myakãhára ha ikature omotenonde peteĩ aty guasu oñe'ẽhápe ko'ã mba'ere. Ñaimere peteĩ py'a mongetape maymava yvyporakuéra ñane retãgua oiko hağua py'ajojape ambue tetãgua Brasil ndive ha oiko hağua mba'e porã ñande yvyporakuéra tavaygua peguarã.” No hay dudas de que la sombra de Luis A. Castiglioni detrás del Embajador Antonio Rivas Palacios y Presidente Mario Abdo Benítez, le va a costar tan pronto el sillón presidencial a este último. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

