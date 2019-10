Home Palma, presenta su novedosa metodología de 20 factores para conseguir un descanso ideal Comunicae

jueves, 10 de octubre de 2019, 17:37 h (CET) Home Palma, la marca especialista en descanso y confort Premium, crea un proceso de análisis del descanso que dará al cliente aquello que necesita. Pioneros en Baleares en la distribución de productos de la marca "Senttix". Hasta 7 años de garantía, transporte y montaje gratuitos y financiación hasta a 30 meses, son algunas de las ventajas que ofrece Home Palma Home Palma abre sus puertas con tres objetivos claros: la salud y bienestar de sus clientes, la protección del medio ambiente y la garantía de ofrecer a sus compradores productos de descanso de lujo como son sus colchones premium a un precio muy asequible.

Casi el 30% de la población española sufre alguna patología del sueño, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). Entre las diferentes causas físicas y psíquicas que las ocasionan, existen factores externos como el mobiliario de descanso que pueden causar problemas o desórdenes en el mismo. Siendo conscientes de la importancia de un buen descanso, Home Palma, tienda de productos de lujo para dormitorio, se ha especializado en colchones premium para hacer del descanso una experiencia saludable. Son conocidos en Baleares por ser distribuidores exclusivos de productos de la marca “Senttix”, la primera firma española de colchones de alta gama con la mejor calidad que existente en el mercado, que garantiza un descanso inimaginable (jamás soñado).

Con un amplio catálogo, la empresa ofrece tres líneas de producto de lujo: GEA, LAB y VIT, así como una cuarta, la línea Ecus Home, más asequible a todos los públicos, con una cuidada selección de colchones, canapés y bases de alta gama. Con más de 22 modelos de colchones representados en su exposición, la convierten en un punto de referencia en Baleares para quienes buscan renovar su equipo de descanso.

¿Qué ofrece Home Palma?

Home Palma ofrece y destaca por su servicio integral. Y es que una década y media, dan para confirmarse como indiscutibles líderes en el sector del descanso de lujo de Palma. 7 especialistas conforman el grupo de profesionales dedicado a dar asesoramiento y atención al cliente. Su objetivo: personalizar su descanso de forma que sus prioridades y necesidades queden satisfechas.

Además del asesoramiento personalizado, Home Palma ofrece hasta 7 años de garantía, transporte y montaje en el domicilio (GRATUITO) y financiación hasta 30 meses sin intereses.

Expertos en productos de lujo para el descanso de toda la familia, Home Palma le ofrece los siguientes productos de Alta Gama: camas, colchones, canapés y ropa de cama. Todo ello enfocado hacia la diversidad en cuanto a tipología de cliente, con expectativas y necesidades distintas.

Compromiso medioambiental

Una de las máximas de Home Palma es la concienciación y el cuidado del medio ambiente. Por esta razón, la empresa ofrece colchones, camas y canapés fabricados con protocolos respetuosos y materiales sostenibles. Se hace cargo de la recogida y reciclaje del viejo colchón (todo de manera totalmente gratuita). Además de tener una línea completamente natural, sin ningún tipo de material sintético. Pioneros en ofrecer el primer colchón vegano realizado completamente de fibras vegetales sin materiales de origen animal.

La importancia de elegir el mejor colchón

Para aquellos que buscan el mejor colchón, Home Palma es el lugar adecuado. Y es que aquí se encuentra la fusión perfecta para dormir en una nube: transpirabilidad, suavidad y firmeza. En resumen, bienestar.

Porque no existe el mejor colchón universal, sino el que mejor se adapta a cada persona. Por eso el equipo de profesionales de esta marca ha hecho una investigación exhaustiva para conseguir los mejores resultados estudiando las necesidades de cada individuo. Una vez elegido, solo queda disfrutarlo cada noche.

Como explica el prestigioso chef Martín Berasategui, embajador de la marca “Senttix”, “Nuestra mejor receta, El Buen Dormir”.

Datos de interés de Home Palma

Contacto: Francisco Marchante

Dirección: Carrer de Manacor, 11, 07006, Palma de Mallorca, Islas Baleares.

Teléfono: (+34) 971 423 629.

Email: info@homepalma.es

