Smartick y Cabify recogen testimonios de las beneficiarias de las becas matemáticas por el Día de la Niña Comunicae

jueves, 10 de octubre de 2019, 15:55 h (CET) Con motivo de la efeméride que se celebra a nivel internacional, ambas compañías difunden los vídeos de cinco niñas que ganaron las Becas Cabify Smartick hace un año, relatando sus aspiraciones y la profesión que les gustaría ejercer cuando sean mayores. En 2018, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Cabify y Smartick ofrecieron 1.500 becas anuales del método online de aprendizaje de las matemáticas a niñas de entre 4 y 14 años, valoradas en 100.000 dólares (más de 81.000€) Este viernes, 11 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Niña y Smartick, el método online de aprendizaje de las matemáticas para menores de 4 a 14 años, se suma a la celebración dando a conocer las experiencias de las chicas que pudieron disfrutar de una de las 1.500 Becas Cabify Smartick de matemáticas otorgadas en 2018.

En un vídeo que recoge declaraciones de muchas de estas niñas, las protagonistas relatan sus aspiraciones y cuentan las profesiones que les gustarían ejercer en un futuro, junto a testimonios de sus madres. Científica, médico o abogada, las niñas se refieren a carreras y profesiones muy diferentes, pero con un objetivo común: poder ejercerlas en un futuro con la libertad de empezar a prepararse desde pequeña para ello.

Esta iniciativa que Smartick puso en marcha el año pasado junto a Cabify, persigue minimizar las barreras de género en la educación y que más mujeres puedan ejercer carreras científicas y tecnológicas en las que el conocimiento de las matemáticas es fundamental. Por ello, ambas compañías otorgaron un total de 1.500 becas para estudiar matemáticas a niñas de entre 4 y 14 años, en España y Latinoamérica. El valor de estas becas ascendió a 100.000$ (más de 81.000€).

Para los fundadores de Smartick, Javier Arroyo y Daniel González de Vega, "las niñas y los niños son igual de buenos en matemáticas y con nuestro método conseguimos que no haya ninguna diferencia significativa. De hecho, los vídeos de las ganadoras de las becas reflejan cómo las niñas, cuando dominan las matemáticas desde pequeñas y tienen referentes científicas y matemáticas, están más preparadas para elegir estudios y cómo, además, eligen profesiones con más futuro".

La gran cantidad de niñas que el año pasado solicitaron las becas de matemáticas demuestran el interés de ellas por esta materia y rompen el estereotipo de que las niñas no son buenas para las carreras científico-tecnológicas. "Desde Smartick demostramos, con la experiencia de miles de niños en 100 países del mundo, que la clave se encuentra en cómo se imparte esta materia y no en la diferencia entre niños y niñas", afirma Javier Arroyo, cofundador de Smartick.

Por su parte, Natalia Gutiérrez, gerente Global de Impacto Sostenible y Seguridad de Cabify afirma: "En Cabify apostamos por la igualdad en nuestra industria. Para que haya más mujeres en este tipo de sectores tenemos que impulsar las carreras tecnológicas en niñas que no conocen obstáculos a la hora de soñar. Además, debemos darles propiciar su confianza con las matemáticas, ya que es uno de los elementos que necesitan para aumentar su presencia en estas profesiones. Gracias a Smartick hemos conseguido que muchas niñas apuesten por las matemáticas y sean partidarias de poder estudiar una carrera relacionada con esta materia. Hoy, más de un año después de haber lanzado estas becas, queremos poner el foco de atención en las niñas beneficiadas y sus sueños, los cuales esperamos les sean más fáciles de alcanzar después de haber participado en esta iniciativa".

Para descargar directamente el vídeo, pinchar en este enlace.

