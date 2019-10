La artista sevillana Mercedes Naranjo inaugura su última colección Áncora en Barcelona Comunicae

jueves, 10 de octubre de 2019, 12:46 h (CET) La escultura y pintora hispalense Mercedes Naranjo ha recibido a lo largo de su trayectoria artística diferentes reconocimientos como el Premio Onda Cero o el de Ciudadana distinguida de Guatemala por su compromiso en la lucha contra los feminicidios dentro de la Plataforma de Mujeres Artistas En su trayectoria profesional la artista ha destacado por su fuerte compromiso con la defensa de la igualdad, los derechos humanos y las libertades a través de una obra social y vanguardista que invita a la reflexión.

La igualdad, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la violencia de género y el feminicidio son los temas de una obra que no deja indiferente al espectador.

La escultora y pintora Mercedes Naranjo ha llevado a cabo exposiciones en diversas galerías nacionales e internacionales, destacando su presencia como artista permanente en la Agora Gallery de New York. Entre las personalidades que cuentan con alguna de sus creaciones en sus colecciones privadas destacan el presidente de los EEUU Barack Obama, los premios nobel Christopher Pissarides, Finn Kydland y Barry Barrish o el chef Ángel León. Así como periodistas como Jon Sistiaga o Iñaki Gabilondo, así como la activista mexicana Lidia Cacho o los artistas David Bisbal, Manuel Carrasco y Rozalen entre otras.

Considerada la artista de las manos violetas por su fuerte compromiso en sus obras con la defensa de la igualdad, la lucha contra la violencia de género o el feminicidio. Su última colección Áncora llegará a Barcelona a la galería El Cadáver Exquisito situada en la calle Carrer de Santa Clotilde 6 en pleno corazón del Barrio de Gracia con una muestra pictórica de 20 cuadros y 3 esculturas en bronce inéditas.

La exposición que se inaugurará con la presencia de la propia artista a las 18.00 horas estará abierta durante los días 11, 12 y 13 de octubre en horario de mañana y tarde, siendo el acceso gratuito.

“En tiempos en los que la falta de libertad, la desigualdad y la violación de los derechos humanos se muestran presentes de manera permanente, los artistas no podemos mirar a otro lado, debemos ser relatores de lo que esta ocurriendo y plasmarlo en obras como Áncora que quiere invitar a la reflexión, el debate y la concienciación sobre lo que hoy ocurre en nuestra sociedad” ha señalado Naranjo Márquez.

Más información: Fernando Rodríguez - Art Manager

