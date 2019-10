Linkmusic lanza un concurso para grabar y promocionar temas de bandas jóvenes e impulsar su carrera musical Comunicae

jueves, 10 de octubre de 2019, 10:25 h (CET) La grabación y promoción de un EP de tres temas, además del asesoramiento de un productor musical, se destinará a una de las bandas que envíen un tema original a Linkmusic antes del 31 de octubre de este año En los inicios en el mundo de la música, se antoja necesario un impulso para alcanzar la difusión adecuada para el crecimiento de la banda; Linkmusic ofrece este mes la posibilidad a las bandas emergentes a darse a conocer mediante la grabación y promoción de un mini-EP compuesto por tres temas originales.

Para conseguirlo, los grupos deben cumplir una serie de requisitos, que son los siguientes:

Que se trate de una banda emergente juvenil



Los componentes del grupo no pueden superar los 25 años de edad



El estilo de su música debe ser pop, rock, indie o rock alternativo



Es preferible que sus letras sean en castellano



Residencia en la Comunidad de Madrid o posibilidad real de desplazarse a esta región



Perfil creado en la plataforma Linkmusic o, si aún no se cuenta con dicho perfil creado, será necesario MP3 o enlace a Youtube/Vimeo/SoundCloud/Bandcamp/Spotify..

Si se cumple con estas premisas, la banda deberá enviar un tema original en formato MP3 (enlace a Youtube/Vimeo/Soundcloud/Bandcamp/Spotify) antes del 31 de octubre de 2019 con sus datos de contacto a promocion@lnkmsc.com.

Grabación en Madrid con el asesoramiento de un productor musical

Se tendrán en cuenta diversos criterios como la melodía, la letra, el instrumental, la voz o la calidad del sonido para determinar qué agrupación es la agraciada con la grabación y promoción de un mini-EP de tres temas, con preproducción, grabación, edición, arreglos, mezcla y mástering incluidos.

Este proceso se llevará a cabo en un estudio de grabación situado en Madrid, en el que los grupos contarán con la ayuda de un productor musical, quien les asesorará durante todo el proceso para conseguir los mejores resultados de su creación.

Linkmusic estará en todo momento acompañando a los artistas durante su primera incursión en la industria de la música para que sus aspiraciones en este sector se cumplan como desean.

Linkmusic es una plataforma web de interacción social destinada a poner en contacto a bandas de música con los distintos lugares que pueden acoger sus actuaciones, con productores musicales y con los seguidores de su música, facilitando así todo este complejo proceso, apostando e impulsando así la actividad de la música en vivo y su difusión.

