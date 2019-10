Diez consejos a tener en cuenta antes de dar tus datos en Internet

¿Cómo podemos estar seguros de que la empresa a la que ofrecemos nuestros datos personales cumple con la legalidad? Ante esta inquietud social CoRegistros recoge las preocupaciones de los usuarios que van surgiendo de la mano con las oportunidades que ofrece la revolución digital y traslada sus necesidades a los mejores expertos para aportar soluciones y fomentar las buenas prácticas en Internet.



Fruto de esta recopilación, ofrecen un decálogo que permite comprobar y asegurar que nuestros datos personales están a buen recaudo dentro del universo digital:



Asegúrate de que tus datos estén protegidos

Los datos personales son una información que proporciona información sobre tu identidad. Tu nombre, apellidos, NIF, fotos, dirección, teléfonos, e-mail, es decir, proporcionan información sobre quién eres, dónde te localizas, tus intereses….



Debes saber que toda persona tiene derecho a que sus datos de carácter personal estén protegidos. O lo que es lo mismo, tener el derecho a decidir sobre a quién entregas tus datos personales y sobre todo en qué fin o fines van a ser utilizados por la persona u organización a quién los entrega.



Obtén información de a quién das tus datos

Por ello, antes de dar tus datos a nadie es vital conocer quiénes son ellos, qué datos precisan y sobre todo para qué los van a utilizar.



Conoce exactamente qué datos tuyos almacenan y como puedes modificarlos o eliminarlos

Además, es muy importante que te digan de forma clara qué datos tuyos van a almacenar, cómo modificarlos y cómo solicitar que los eliminen (de forma sencilla y sin complicaciones) si más adelante cambias de opinión.



Las empresas que fomentan las buenas prácticas no tendrán inconveniente en expresar de forma clara esta información y si no te lo quieren decir o son ambiguos ¡Miau!, te aconsejamos que no les confíes tus datos.



Aprovecha las ventajas que te ofrece internet

Esto no tiene que asustarte, simplemente debes conocer qué debes chequear y qué debes observar antes de dar tus datos. En internet existen múltiples páginas que nos ofrecen productos y servicios interesantes y que, además, en muchos casos, estarán alineados con nuestras necesidades y nos facilitan su satisfacción de forma mucho más fácil y eficiente que sin tener que ir tienda por tienda o llamar uno por uno; y las ofertas pueden ser muy interesantes.



Si te apuntas a un sorteo asegúrate de que sea legal

Un sorteo es algo muy atractivo y en el que podemos ganar grandes premios, pero es muy importante que te asegures de que ese sorteo se va a realizar y se realizará ante notario como marca la legislación española vigente. Antes de apuntarte a un sorteo comprueba que las bases están inscritas en la web del Consejo General del Notariado.



No des datos innecesarios

Cuando te solicitan datos no se deben facilitar datos innecesarios de tu familia (como las preferencias de ocio, los estudios de tu familia o su nivel de renta o status social) ni de tu entorno próximo (como qué tipo de tarifa o conexión a la red tienes o de cuántos aparatos de televisión dispones en tu vivienda).



Ten cuidado con las fotos que te soliciten

Para poder publicar una foto o cualquier imagen gráfica o vídeo que te identifique se debe solicitar un consentimiento explícito. Nunca puede ser tácito. Y también debe indicarse la finalidad o propósito para que se solicita ese material gráfico y dónde se va publicar.



Edad para ofrecer los datos

Si bien se pueden recabar datos de menores con autorización explícita de los tutores legales antes de los 14 años, hay que tener cuidado porque en Internet hay quien quiere aprovecharse de datos de menores. Es relativamente fácil detectar si una empresa actúa de forma fraudulenta porque normalmente ocultan su identidad y no dicen para qué quieren tus datos personales o lo dicen de forma ambigua y no les piden permiso a los padres o tutores de los menores.



Por ello, es muy importante que si eres menor de 14 años sepas que necesitas de la autorización de tu madre, padre o tutor para dar tus datos personales en Internet.



Evita publicar información con carácter público en webs o blogs

Aunque las empresas que fomentan las buenas prácticas en Internet conocen de sobra la legalidad en materia de protección de datos no hay que descartar que la red, al igual que el mundo real, no estará libre de personas que no siempre puedan querer utilizar esas buenas praxis por lo que te recomendamos que evites publicar información de carácter personal tuya o de tus cercanos en webs, blogs o redes y que no te hayan pedido consentimiento explícito y sigan las buenas prácticas que te hemos explicado.



Lee la información completa

Aunque sabemos que a veces los textos son largos, y a veces su lectura se puede hacer ardua y monótona, es importante que leas la política de privacidad y de cookies antes de dar tus datos personales. Las empresas que fomentan buenas praxis ofrecerán esta información de forma clara y entendible y si tienes alguna duda te facilitarán la forma de contactarlas de manera sencilla. Desconfía de aquellas empresas que no te faciliten esta información o den explicaciones poco claras si les contactas.