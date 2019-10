Doctor Cigna, primer servicio de telemedicina que se adapta a las necesidades de salud de los empleados

Doctor Cigna ofrece acceso individualizado y directo a asesoramiento médico multidisciplinar, de lunes a viernes de 9h a 14h y de 15h a 20h El cuidado de la salud física y mental de los empleados permite mejorar su sensación de bienestar y seguridad, lo que también contribuye a optimizar la productividad de la plantilla y a atraer y retener talento. Sin embargo, únicamente el 21% de los empleados españoles recibe por parte de su empresa acciones o iniciativas en este sentido, tal y como muestra el último estudio de Cigna '360 Wellbeing Survey 2019: Well and Beyond'. Para responder a esta situación, la aseguradora de salud Cigna lanza Doctor Cigna, el primer servicio del mercado que proporciona un servicio médico de telemedicina en la empresa adaptado a las necesidades específicas del cuidado de la salud en el entorno laboral.

Contar con un médico en la empresa que vigile, promueva y proteja la salud de la plantilla es una de las muchas medidas que pueden implantarse en las entidades. En el caso de Doctor Cigna, gracias a su completo servicio de videoconsulta y chat, los empleados tienen acceso individualizado, rápido, cómodo y confidencial a un asesoramiento médico directo por parte de Cigna, de lunes a viernes de 9h a 14h y de 15h a 20h.

Según los datos de INE2 relativos a la salud percibida entre los españoles que están en edad de trabajar, el 25% de la población de entre 25 y 64 años califica su estado de salud como “regular”, “malo” o “muy malo”, y solo el 22% lo valora como “muy bueno”. Con Doctor Cigna, un profesional de la salud supervisa la salud física y emocional de los empleados, dando respuesta a algunos de los retos que presenta el cuidado del paciente en la empresa, como son el abordaje de la cronicidad y la formación en autocuidado.

Además del servicio de consulta médica a distancia, gracias a Doctor Cigna los usuarios podrán disfrutar de:

Prescripción de recetas y solicitud de pruebas diagnósticas.

Seguimiento clínico personalizado de patologías crónicas y agudas: apoyo constante durante la enfermedad y resolución de dudas sobre la propia patología y tratamiento.

Programas personalizados de coaching en nutrición y actividad física para fomentar el cambio de hábitos y la adopción de un estilo de vida saludable.

Seguimiento durante la gestación, postparto y lactancia: identificación de factores de riesgo e información y pautas personalizadas en estilo de vida saludable. Asimismo, también será posible obtener orientación altamente especializada en cuestiones relativas con el estado de salud particular, así como diversos aspectos relacionados con el seguro médico, tales como coberturas y servicios incluidos en la póliza, proveedores médicos concertados u orientación sobre especialistas médicos más adecuados en función de cada caso particular.