Azules de Vergara recuerda la importancia de la ropa de trabajo para la seguridad en el entorno laboral

miércoles, 9 de octubre de 2019, 15:37 h (CET)

miércoles, 9 de octubre de 2019, 15:37 h (CET) Existen determinados negocios que exigen condiciones de seguridad e imagen en forma de indumentaria y calzado adecuado para el desempeño de esa labor en concreto; Azules de Vergara subraya la vital importancia de escoger la mejor ropa de trabajo para garantizar una comodidad y seguridad de los empleados en su día a día en el lugar de trabajo Los uniformes de trabajo son un elemento cuya trascendencia en el entorno laboral es mayor de lo que se considera en muchas ocasiones: incide, en última instancia, en el bienestar del trabajador, ya que la indumentaria, aunque a veces no se perciba así, influye en la autoestima del trabajador, un aspecto muy positivo puesto que mejora su productividad hasta en un 30% y se evitan así accidentes laborales.

La seguridad, siempre clave en los uniformes de trabajo

Siempre se ha dicho que la seguridad y la comodidad, en ese orden, son los valores más apreciados en términos de ropa de trabajo.

Cada indumentaria laboral se adapta al sector al que se dedique el trabajador: no será lo mismo la indumentaria de aquellos que trabajan al aire libre a temperaturas extremas, como los obreros o los operarios de carreteras, que la de los camareros o los médicos.

Por tanto, esta indumentaria debe cumplir siempre con las exigencias en cuestiones de resistencia y flexibilidad asociadas a la labor a realizar.

Las prendas más comunes dentro de esta categoría serían las camisetas, camisas, batas, pantalones o monos, además de calzados especiales.

Características básicas de los uniformes de trabajo

Las principales características de la ropa de trabajo, común para cada una de sus modalidades, son las siguientes:

Seguridad: los peligros de ciertos sectores de sufrir quemaduras, cortes o atropellamientos hacen que sea necesarios tejidos impermeables, con regulación térmica, con protección frente a químicos o que sean visibles gracias a elementos reflectantes.

Ligereza: la eficiencia en el trabajo es una de las prioridades de esta indumentaria, por lo que se procura una ropa ligera y muy confortable, en parte gracias a los grandes avances de la industria textil.

Azules de Vergara es una firma de reconocido prestigio a nivel nacional por abastecer de las mejores prendas y uniformes de trabajo, con todas las garantías de seguridad y confort que se busca en toda vestimenta para la rutina laboral.

