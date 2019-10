La construcción de prototipos y maquetas de productos, una etapa fundamental en el producto industrial Comunicae

miércoles, 9 de octubre de 2019, 14:00 h (CET) En palabras de Albert Gracia Fundador i CEO de Engine and Design Development SL," nuestros clientes nos solicitan prototipos y modelos de producto industrial y de consumo, haciendo que parezca un producto completamente acabado listo para su venta" El trabajo comienza con la idea del cliente. A partir de este punto se define como se va a llevar a cabo la realización del producto. Si el cliente ha trabajado en unos diseños CAD previos, se implementan y construyen mediante técnicas de fresado, impresión 3D o laminados a partir de moldes. Si no se disponen de trabajos previos, se puede desarrollar el producto manualmente junto con el equipo de diseño.

Dando forma a múltiples materiales dependiendo de cual vaya a ser el siguiente paso a realizar con el prototipo.Por ejemplo para modelar rápidamente se puede utilizar Clay o arcilla, lo que permite obtener un producto acabado con sus formas bien definidas, para observar formas y volúmenes.

También se puede modelar manualmente materiales duros (espumas de poliuretano) de diferentes durezas y densidades, lo que permite jugar con la resistencia, el peso y el nivel de acabado del prototipo final.

Finalmente y una vez el prototipo está construido y modelado con el aspecto requerido por el cliente se puede escanear para obtener un archivo CAD manipulable y reproducible mediante otras técnicas, fresados en diferentes materiales, imprimidos mediante 3D o incluso realizando moldes para su reproducción por colada de resinas o por laminados de fibra.

El proceso de acabado se suele realizar íntegramente a mano, afinando las superficies para comenzar el proceso de pintura, ajustando todos los componentes del producto para su ensamblaje, aplicación de imprimaciones y lijado manual de éstas, aplicación de pinturas de acabado, barnizados, rebarnizados y pulidos para obtener unos prototipos exclusivos con unos excelentes estándares de calidad.

Objetivo de la construcción de maquetas y modelos industriales

Los prototipos estéticos de producto ayudan a las personas a tomar las decisiones importantes sobre diseño, funcionalidad y ergonomía del producto que la empresa está desarrollando. Validando todas estas opciones en una fase previa a la industrialización del proceso.

Lo cual le permite refinar el diseño antes de su lanzamiento y obtener un producto final que se distinga por su calidad y funcionalidad.

Igualmente, la construcción de un prototipo estético, se convierte en una herramienta de gran magnitud para presentar un proyecto por parte de la empresa. Ayudando definitivamente a reforzar la idea y el diseño delante de los clientes o en las presentaciones internas de la empresa.

Etapas de desarrollo de producto

Asesoramiento y desarrollo de proyecto para su construcción.

Construcción CAD.

Construcción de producto.

Modelaje en Clay (arcilla) y en materiales duros.

Metrología para control dimensional del producto.

Escaneado 3D.

Pintura.

Albert Gracia Cañellas

Director

– Fundador i CEO de Engine and Design Development S.L.

– Ingeniero Mecánico.

– Modelista de Clay y Duro.

Workshop

Avgda. El Foix nº3 – Pol. industrial el Foix

43720 – L’Arboç

Teléfono: 0034 695 328 965

eMail de contacto: engine_design@engineanddesign.com

Web: https://www.engineanddesign.com

