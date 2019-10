eShow Madrid, la feria referente del sector, vuelve los días 29 y 30 de octubre Comunicae

miércoles, 9 de octubre de 2019, 13:21 h (CET) Canales como los marketplaces, retos como las roturas de stock, la omnicanalidad y las entregas on time, formarán parte de las temáticas principales de la feria eShow Madrid. 12.100 profesionales, 350 speakers y 130 expositores se darán cita en el pabellón 5 de Ifema los días 29 y 30 de octubre La mayor feria de eCommerce y Marketing Digital, eShow, llega de nuevo a Madrid. Tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre en Ifema (Pabellón 5), bajo el lema “Misión Black Friday”, reuniendo una vez más a los Keynote/speakers más destacados en el panorama digital. Se darán cita ponentes de empresas como Rakuten, Aliexpress, Glovo, General Óptica y Pepe Jeans, entre otros.

La última edición del Black Friday en España facturó 1.560 millones, en compras online, con un ticket medio de 256€ por consumidor. Un 8% más que en el 2017. Son muchos los beneficios que se relacionan con la campaña: mejora de las ratios de conversión y aumento de los clientes entre otros, convirtiéndola en una cita ineludible para cualquier retailer.

Aunque cada vez, son más los detractores del Black Friday acusándolo como responsable máximo de que el comercio en general se quede sin campaña de Navidad, matando sus márgenes y adquiriendo clientes poco fieles que sólo compran por precio. El comercio está dejando de generar un nivel de ventas adicionales, viéndose obligados a vender lo mismo en menos tiempo y con un menor margen. El Black Friday era rentable hace unos años, pero y ¿ahora? Y, ¿para quién?

En el programa de conferencias analizaremos y profundizaremos en los principales desafíos a los que cualquier eCommerce debe hacer frente para alcanzar sus kpis, aumentar sus ratios de conversión, y posicionarse respecto a su competencia a través de los conceptos más innovadores y transgresores como la utilización de chatbots, voice search, influencer marketing, hiper personalización, AI, realidad aumentada, machine learning y métricas omnichannel. Canales como los marketplaces, retos como las roturas de stock, la omnicanalidad y las entregas on time, también formarán parte de las temáticas principales de esta nueva edición de eShow.

Acerca de eShow

eShow Madrid es la mayor feria de Ecommerce, Marketing Online, Social Media, Mobile e Internet of Things de España. Se trata del mejor escaparate para ver las últimas soluciones de tecnología y casos de éxito más innovadores.

Acerca de Closer Still Media Tecnología

CloserStill, que ya organizaba los eventos de e-Commerce Expo en Londres y Singapur, ha adquirido recientemente la feria eShow. Expande así su cartera de ferias a nivel internacional, que incluye eventos en Londres, París, Frankfurt, Singapur y Hong Kong,

