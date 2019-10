Cobee facilita a los empleados realizar donaciones a ACNUR a través de su app de retribución flexible Comunicae

miércoles, 9 de octubre de 2019, 13:06 h (CET) Los trabajadores pueden contribuir a la labor humanitaria de esta ONG sin necesidad de asumir un esfuerzo económico, ya que el importe podrá proceder de los ahorros conseguidos a través de los planes de retribución flexible Cobee, la startup que se ha propuesto disrumpir el mundo de los beneficios para empleados a través de la tecnología, ha dado un paso más en las posibilidades que ofrece a los empleados con la integración de una nueva funcionalidad en su plataforma que les permite donar una parte del importe que se ahorran gracias a los planes de retribución flexible a un fin solidario como la labor desarrollada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Con más de 65 años de experiencia, ACNUR trabaja en 134 países para atender las necesidades de todas las personas que han tenido que huir a causa de la guerra, la persecución o la violación de derechos humanos. Desde finales de los 60, ACNUR cuenta con una Representación en España cuyo mandato es velar por el respeto y la protección internacional de refugiados y solicitantes de asilo.

Colaboración en proyectos humanitarios a través de la app

Mediante los planes de retribución flexible, las empresas facilitan a sus trabajadores la posibilidad de destinar una parte de su salario mensual al abono de determinados servicios (comida, guardería, transporte público, etc.), de manera que se descuentan directamente del bruto de su nómina. Esto les permite ahorrarse el importe correspondiente al porcentaje de IRPF aplicable a su rango salarial, obteniendo descuentos directos sobre el precio de esos servicios.

La plataforma de Cobee unifica todos los servicios, los digitaliza y automatiza para ofrecer la mejor experiencia de uso a los empleados sin aumentar las cargas administrativas de la compañía. Y desde su app, el trabajador que lo desee podrá dedicar una cantidad puntual o mensual de ese importe ahorrado a colaborar con proyectos humanitarios de ACNUR. De este modo, está realizando una aportación solidaria sin necesidad de realizar un esfuerzo económico.

"Siempre hemos querido hacer de Cobee una marca con principios, capaz de impactar no sólo en nuestros empleados y usuarios, sino en la sociedad en general. Estamos convencidos de que las empresas son un actor principal para crear una sociedad mejor, y con esta colaboración con ACNUR damos un pequeño paso más en nuestro objetivo de ser una empresa socialmente responsable y generar un impacto económico, ambiental y social positivo en un tema tan crucial como es el de los refugiados y, al mismo tiempo, damos a los empleados la posibilidad de que ellos mismos puedan también colaborar con la causa", sostiene Borja Aranguren, CEO y cofundador de Cobee.

El trabajador podrá decidir en todo momento la cantidad que quiere donar y durante cuánto tiempo hacerlo, optando por donaciones puntuales o recurrentes, y siempre con la opción de desactivarlo en el momento que lo desee. Para ello, basta con activar o desactivar la casilla correspondiente de la app de Cobee. A partir de ahí, el empleado no tendrá que hacer nada más y habrá colaborado en los proyectos de ACNUR.

De este modo, los trabajadores se convierten directamente en socios colaboradores de esta organización, y podrán visualizar los proyectos humanitarios que se realizan con su colaboración, además de recibir los informes correspondientes para poder desgravarse el importe de esas donaciones en la declaración de la renta, beneficiándose fiscalmente de esa aportación.

"Estamos seguros de que el hecho de poder donar un dinero que se ha conseguido gracias a un ahorro motivará a muchos de nuestros usuarios. Además, desde Cobee llevaremos a cabo acciones de difusión para explicar los beneficios de la acción y concienciar del trabajo que realiza ACNUR, animándoles a que colaboren con su causa", explica Aranguren.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.