Las últimas novedades en EdTech se han presentado en la CanvasCon Europe en Barcelona

Empresas e instituciones se han congregado para compartir e intercambiar impresiones acerca de temas de actualidad en el sector como son el análisis de aprendizaje personalizado, design thinking o engagement con los estudiantes, entre otros Esta semana ha tenido tiene lugar en la Fairmont Rey Juan Carlos de Barcelona la CanvasCon Europe, la conferencia anual más importante de Europa especializada en edtech, donde se han reunido más de 600 profesionales del mundo de la educación, la tecnología y la innovación para intercambiar impresiones acerca de temas de actualidad en las edtech como son: análisis personalizado del aprendizaje, design thinking, innovación pedagógica y engagement con los estudiantes por parte de las principales instituciones, entre otras.

Durante esta edición se han celebrado distintas conferencias, centradas en temas de actualidad y las últimas tendencias del sector de las edtech. Además, se ha presentado la tecnología más innovadora aplicada al sector de la educación, convirtiéndose en una excelente oportunidad de networking para los asistentes.

"Las Edtech no se limitan a hacer las cosas mejor, sino que tratan de hacer cosas mejores", afirma Kenny Nicholl, director general de Instructure para EMEA. "Durante la CanvasCon, educadores de toda Europa han compartido historias realmente inspiradoras sobre cómo se está aprovechando la tecnología digital a la hora de ofrecer experiencias de aprendizaje atractivas, a la par que se mejoran los resultados. Eventos como este son vitales para impulsar la industria y asegurar una innovación continua", sentencia.

David Price, prestigioso autor del libro ‘OPEN: How We'll Work, Live and Learn In The Future’, ha sido la persona encargada de dar el discurso de apertura, en el que ha puesto en liza la urgencia con las que escuelas y universidades tienen que evolucionar hacia el futuro. Los asistentes también han podido escuchar a expertos como Grimsby y Preston Colleges, que han explorado el papel de la realidad aumentada y la realidad virtual para garantizar que los estudiantes estén preparados para acceder a puestos en un entorno de trabajo digital.

Instructure presenta la última edición de su Canvas Learning Management Platform

Además, los asistentes han tenido la oportunidad de conocer a algunos de los partners de Instructure, empresa especializada en software educativo y organizadora del evento, como Amazon Web Services, Explorance y Construct, y han aprendido más sobre las herramientas que se están construyendo en Canvas para satisfacer las necesidades futuras de estudiantes y profesores.

Los participantes también han conocido las últimas novedades y colaboraciones de la Canvas Learning Management Platform, y han trabajado para conseguir mejores formas de lograr el éxito de los estudiantes. Algunas de estas nuevas funcionalidades son apps de Canvas, eventos en vivo, pruebas en vídeo a través de Canvas Studio, un análisis más profundo que proporcione una visión interactiva y orientada a la acción, una experiencia de usuario rediseñada para la parte de Assignment y mejoras en las áreas de Gradebook y Quizzes.

Además, se ha presentado Student Access en Canvas Analytics, y se han dado algunas claves para ayudar a los estudiantes durante su etapa escolar y de aprendizaje. El acceso completo al análisis y a los datos permitirá a los estudiantes tomar mejores decisiones, consiguiendo que estos repartan mejor su tiempo y consigan aprender de la forma más sencilla y práctica posible.

Por último, destacar que han estado presentes instituciones educativas como: Akademiet, Belfast Metropolitan College, Fontys ICT, Glasgow School of Arts, Lund University, Middlesbrough College, Preston College, Reykjavik University, University of Agder, University of Twente, Viktor Rydberg Gymnasium y Vlerick Business School.