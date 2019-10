El injerto de pelo en España se iguala a las mejores ofertas del extranjero, según Castellana Clinic Comunicae

miércoles, 9 de octubre de 2019, 12:21 h (CET) Aquellos interesados en someterse a un implante capilar comienzan a desechar las ofertas low cost en el extranjero en favor de los servicios de las clínicas especializadas de referencia de este país, según confirman los profesionales de Castellana Clinic Una de las razones por las que la actividad de la cirugía capilar continúa en pleno auge es, sin duda, la eficacia de la técnica FUE en Madrid, que se aplica con maquinaria y recursos cada vez más sofisticados gracias a los grandes avances en este sector, así como una mayor especialización de los profesionales que se encargan de esta modalidad.

La técnica FUE ha venido a revolucionar este ámbito al sustituir a alternativas que requerían más tiempo y esfuerzo, además de una recuperación del paciente más tediosa y prolongada.

La extracción de las unidades foliculares de forma individualizada es un método sofisticado con unos resultados más satisfactorios que mediante las alternativas de antaño y que, poco a poco, ya están en desuso.

Valorar esta intervención por la calidad más que por la cantidad

Uno de los grandes dilemas de los interesados en someterse a una intervención de injerto capilar es el lugar en el que hacerlo, ya no solo en forma de clínica concreta sino también en el país; esto se debe a las gangas que se ofrecen en otros países para atraer pacientes de fuera de sus fronteras, que prometen un resultado óptimo pero que guarda determinados inconvenientes respecto a la opción local:

El idioma: aunque se promete en muchas ocasiones un intérprete, lo cierto es que su presencia es meramente testimonial y atiende a varios pacientes a la vez, por lo que quizás no sea posible comunicarse como se desearía.

El pre y el post-operatorio: los pacientes que se someten a esta intervención en España tienen mayores posibilidades de acudir a la clínica para resolver sus dudas y realizar las pruebas necesarias para que todo vaya perfectamente; en el caso de salir a otro país, los interesados cuentan con un tiempo limitado en el que todo va muy programado y no hay apenas tiempo para una comunicación fluida y en la que se resuelvan todas esas dudas asociadas a este proceso.

No cuentan con garantías: existen muchos casos de resultados insatisfactorios procedentes de especialistas de clínicas del extanjero, lo que conlleva volver a desplazarse a ese país y reclamar algo que en muchas ocasiones acaba en saco roto; en España, los pacientes cuentan con la seguridad de los mejores especialistas y un instrumental avanzado.

Por estas razones, entre otras, cada vez más usuarios recurren a centros especializados de este país, evitando así desplazarse para una intervención cuyos resultados cada vez son más sofisticados, como los que consigue Castellana Clinic, con una amplia experiencia en la cirugía capilar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.