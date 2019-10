Estupendas expresiones e impresiones poéticas de Yolanda Quiroz El destacado periodista Manuel A. Quiroz tío de Yolanda, fue el autor del prólogo Carlos Javier Jarquín

miércoles, 9 de octubre de 2019, 10:56 h (CET) Como seres humanos hemos vivido sorpresas de inexistentes explicaciones, pueden ser momentos felices o infelices, en fin para vivir esas experiencias únicamente se necesita estar con sana respiración sobre la faz de la tierra, la poetisa caribeña Yolanda Quiroz, a todas esas sorpresas agradables o desagradables las describe con sublime gracia en su poemario titulado IMPRESIONES este ejemplar fue presentado oficialmente en la primera semana de diciembre de 1996 en la “Biblioteca República Dominicana” de Santo Domingo, República Dominicana enesa primera edición se imprimieron 500 ejemplares. Composición, Diagramación e Impresión fue por la Editorial J. R. LOUIS ENTERPRISES, Ilustraciones y Portada fueron realizadas por el pintor Gerardo Quiroz Miranda.

El destacado periodista Manuel A. Quiroz tío de Yolanda, fue el autor del prólogo y él señala; “Un derrame de impresiones que fluye de su mente con plasticidad entrelazando amor, angustias y satisfacciones, ese contrapunto del conflicto humano que se sucede como una constante ineludible en todas las épocas y latitudes”. A través de estas preciadas líneas Manuel nos guía por este delicioso contenido, en otro párrafo destaca; “En impresiones encontrarán huellas propias y ajenas todas en algunas medidas y matices también propia de cada uno de nosotros en ese difícil y tremebundo episodio que es el discurrir humano”. La autora en cada una de sus composiciones con gran exactitud narra las vivencias de ayer, hoy mañana y siempre.

¿Cuál es el mensaje central de esta obra? ¿Por qué se titula “impresiones”? Este libro ha sido escrito para un público universal y su principal mensaje es despertar inspiración en todos los escritores que aún tienen miedo de salir a resplandecer, ella explica; “Es un poemario que tiene temas de amor y desamor. Pero el mensaje que quiero llevar a los demás al publicar el libro es que si yo lo hice, ellos también pueden. Es una motivación e inspiración para que todo aquel que escriba se atreva hacerlo. Se titula, ‘impresiones’ porque el libro está escrito basado en todas las impresiones que me llevaba de la gente que me rodeaba”. Su poema preferido del libro se titula PADRE “Porque para mí, representa mucho de mi padre y se lo escribí y dediqué a él en vida” afirma Quiroz. Yolanda cuenta que se tardó apróximadamente un año para escribir estas hermosas composiciones que realmente son torrenciales de emociones que provocan impactantes impresiones, ¿Qué le motivó a ésta joven poetisa describir sus sentimientos y nuestros sentimientos en esta excelsa obra? Ella responde: “Todo comenzó con la necesidad de expresar lo que sentía y mi reacción ante todo lo que me rodeaba, plasmar esas impresiones que eran una combinación de lo real con lo imaginario”.

Mágicas impresiones poéticas Sobre estas estupendas expresiones e “Impresiones” poéticas de Yolanda Quiroz, Riselda Perdomo Catedrática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la introducción describe; “Yolanda, a través de sus Tesoros, muestra la sensibilidad, la sencillez y la ternura de su alma cual hoja frágil de Otoño. Basta un recorrido superficial para descubrir su peregrinar incansable en busca del “alma gemela” que llene a plenitud su yo con la paz que haga realidad el sueño de la paloma misionera. Ese simplemente alguien que busca para sobrevivir porque siente que una flor de Primavera, pletórica, rebosante, lozana, candorosa y ¡viva! debe perdurar más allá..., pero sabe que después de lo vivido… sólo lo auténtico quedará. Y, sobrevivir, para ella, es plasmar sus Impresiones con la difícil práctica escritural de la poesía”. En este poemario el lector podrá accidentarse e identificarse plenamente, en cada verso es notorio lo que cotidianamente vive cada uno de nosotros, lo que Quiroz ha plasmado en este libro son mágicas impresiones poéticas, en otro párrafo Perdomo enfatiza: “Expresar el sentir, con un instrumento de fuerza avasalladora como la palabra, exige capacidad, talento, dedicación y conocimiento. Estas Impresiones, cual diamante en el que se pueden tallar las más hermosas figuras, son el fruto del tesón, la entrega, las vivencias y ¡el amor! Son huellas imperecederas que vivirán en el recuerdo de quienes, como yo, han tenido la dicha de recorrer saboreando, palmo a palmo cada fruto de fértil suelo”.

¿Háblame de tus proyectos literarios? Yolanda: -Mis proyectos literarios son muy ambiciosos y hay algunos a corto y otros a largo plazo. Editar la segunda edición de impresiones, (abril, 2020) llevar el guión de cine “El Camino” a novela y publicarlo en el 2020. Publicar otro poemario que está casi terminado al igual que el cuento de niños titulado “El caso de la hormiguita” que ando buscando un buen caricaturista que trabaje conmigo en la imagen de los personajes que quiero plasmar en el libro. Por lo pronto te comparto solo estos proyectos a corto plazo, los demás te lo haré saber exclusivamente en su momento.

Síntesis biográfica Yolanda A. Quiroz Pérez nació el 23 de abril..., en Santo Domingo, República Dominicana, actualmente reside en Orlando Florida EE.UU. Es bilingüe, escritora, poetisa, periodista, guionista, cineasta, locutora, declamadora, conductora de TV, radiante amiga y destacada gestora cultural. Es Directora de Top Radio Online y de la prestigiosa Revista Top Magazine, sub-directora del periódico impreso “El Peraviano”, es autora del Guión Cinematográfico “El Camino”, el cual fue seleccionado para participar en el mercado audiovisual del Festival Internacional de Cine en Bruselas 2002. Por mucho tiempo fue productora y Directora de los Programas de TV “Repertorio” e “Impresiones”, se graduó de actriz con la actriz puertorriqueña Miriam Colón(1936-2017) del Teatro Rodante Puertorriqueño en New York, Cinematografía y Medios Audiovisuales Mención TV en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), graduada en la Escuela Nacional de Locución Otto Rivera.

“Se me va la vida”

Se va, y se me va la vida. Se va el que inició su partida. Terminan las noches, terminan los días se detiene el tiempo a los polvos de su ida.

Recoge sus cosas, recoge las mías mis mejores recuerdos, mis penas perdidas sus brazos tiernos, su boca tibia se va arrastrando pasiones aún no conocidas.

Noches ardientes de mares y brisas junto con él se van a escondidas. Se lleva mis flores con aroma de niña dejándome espinas que hacen sangrar mis pupilas.

Se va, y se me va la vida ¿O sería eso lo que mi alma quería? Se va el que ya no me ama o el que con un beso se quedaría.

Pero se fue, y se me fue la vida. Se fue como sombra perdida Así se fue lo que yo quise algún día. O tal vez, al que quiero todavía.

