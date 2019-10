Este verano he recorrido los Costwolds, una zona preciosa y muy exclusiva de la campiña inglesa con pueblos de postal que merece la pena visitar.

A tan solo dos horas de Londres se extiende este conjunto de colinas al que muchos ya llaman “el corazón de Inglaterra”, pueblos rodeados de belleza natural, mansiones elegantes al más puro estilo rural pero a la vez de lo más chic. Dicen que toda esta área es, después de Londres, el lugar con más famosos por metro cuadrado, por algo será…

Se extiende a través de 6 condados: Gloucestershire, Oxfordshire, South Warwickshire, Worcestershire, Wiltshire y Bath & North East Somerset.

En mi caso nos alojamos en una casa situada en Cheltenham, ciudad conocida por su antigo balneario e hipódromo, cuyas carreras de caballos son una cita anual obligada. Cheltenham no es espectacular, pero sin duda un buen punto de partida para recorrer los Costwolds (alquilando un coche, of course!).

Durante los más de dos semanas que estuve allí visité todos los pueblos que había leído imprescindibles y aquí os traigo mi ruta y mis recomendaciones finales:

1.Wichcombe: en el condado de Gloucestershire,pequeño pueblecito con un par de calles comerciales y St Peter´s Church.



De este pueblo merece la pena la visita al Castillo Sudeley, a unos minutos del centro. El elemento central de este castillo es el Jardín de la Reina, llamado así porque por el parterre Tudor original han paseado nada menos que cuatro reinas de Inglaterra: Ana Bolena, Catalina Parr, Juana Grey (reina por 9 días) e Isabel I. Es también el único castillo privado de Inglaterra con la tumba de una reina en sus terrenos, la de Catalina Parr, la última de las 6 esposas de Enrique VIII.

2. Broadway Casitas de piedra de color miel, considerado por muchos como la puerta norte de los Cotswolds. Cuenta con una de las calles más largas de Inglaterra: High Street, rodeada de casas estilo Tudor y georgianas. A lo largo de esta calle hay tiendecitas donde comprar recuerdos de la zona.

Imprescindible visitar su torre (o castillo), a unos dos kilómetros del centro.

Y si decides quedarte a dormir por la zona, recomendable el hotel Lygon Arms, que presume de haber tenido huéspedes de la talla de Oliver Cromwell.



3.Chipping Campden Ciudad mercado originaria de 1627, pueblo cuidado y bien conservado. Aquí se conservan aún casas con tejados de paja, muy llamativas, aunque la mayoría se encuentran a las afueras del centro.

Había leído mucho sobre Chipping Campden y quizás mis expectativas eran muy altas, no me llamó especialmente la atención creo que hay muchos otros pueblos que merecen más la pena.

4. Stow On the Wold A unos 15 minutos en coche de Chipping Campden, nos encontramos con Stow on the Wold. Como su nombre indica, es el pueblo más elevado de los Cotswolds. Es lugar conocido entre los enamorados de las antigüedades por sus curiosas tiendas.



5.Upper y Lower Slaughter: visita obligada. Dos pueblos diminutos con muchísimo encanto. Se puede dejar el coche e ir caminando, la distancia entre ambos no es más de 4km. Están situados a orillas del río Eye. Upper Slaughter es más residencial, con pequeñas casas rodeadas por el río y cuya estampa le confiere un cierto halo de exclusividad.



Lower Slaughter, cuenta con una hilera de casas rodeadas por agua, al final de la calle se encuentra su molino, cuyo funcionamiento data desde 1658. Hoy en el molino se encuentra un salón de té y una pequeña tienda donde comprar recuerdos, un rincón que es una delicia.

En Lower Slaughter hay dos hoteles ideales: The Slaughters Manor House y The Slaughters Country Inn, este último con un bar/terraza muy acogedora.



6. Bourton on the water Muy cerca de aquí, a unos seis minutos en coche, se llega Bourton on The Water, también conocido como la Venecia de los Cotswolds. Pueblo mucho más turístico que los anteriores, rodeado por el río Windrush y con multitud de opciones para sentarte y tomar algo. Es también el lugar preferido de muchos famosos británicos que han fijado aquí su residencia.

Un tip: recomendable ir pronto o ya tarde a partir de las 6, si no te será imposible aparcar…

7.Bibury

Probablemente, de las localidades más fotografiadas, en concreto su calle, Arlington Row, donde dicen que antiguamente habitaban los tejedores de lana. Esta calle empinada con sus característicos sus tejados puntiagudos está catalogada como «una de las más bellas de Inglaterra”.

En Bibury se encuentra The Swan hotel, pequeño hotel de unas 22 habitaciones a orillas del río Coln, recubierto de hiedra y con unos jardines espectaculares.



8. Cirencester Considerado por algunas la capital de los Costwolds, es quizás una de las ciudades más grandes de los Costwolds. No tiene el encanto de otros, su tamaño le confiere un toque más urbanita.

Cosas que ver: su impresionante iglesia, los jardines de su parte posterior y Market Place, donde se organizan todas las semanas un mercadillo con productos de la zona.



9.Tetbury Dicen que entre sus vecinos figuran algunos de los rostros más conocidos como Kate Winslet o Hugh Grant…., sin ir más lejos, Carlos de Inglaterra tiene su residencia privada cerca de Tetbury (Highgrove House, cuya tienda y jardines son visita obligada).

Pequeñas tiendas de antiguedades, galerías de arte y anticuarios, un paraíso para los que buscan algún tesoro.



Una de las fotos más retratadas en Instagram es la realizada en Chipping steps, escalinatas de origen medieval.





10. Castle Combe: El pueblo de Castle Combe está considerado uno de los pueblos más bonitos de Inglaterra y no es para menos. Sin duda, Castle Combe fue uno de mis preferidos.





La mejor imagen es la que te ofrece el pueblo una vez bajas la calle principal y pasas por su río. Las fotos desde el puente son totalmente de postal.



Merece la pena entrar en el hotel The Menor House, justo al final de la calle. Es impresionante, bien podría parecerse a la country house de la archoconocida serie Downton Abbey….





Otras cosas que visitar: el pub The White Hart, que cuenta con más de cinco siglos de historia, la plaza del mercado y la iglesia de St Andrew del siglo XIII.

11. Lacock: pequeño pueblo que con frecuencia se utiliza para rodar películas de época, sus calles han salido en muchas series de la BBC.





Entre otras, aquí se rodaron escenas de la serie de películas de Harry Potter (“Harry Potter y la piedra filosofal» y «Harry Potter y el misterio del príncipe»). Visita obligada a su Abadía, las majestuosas bóvedas de abanico del claustro de la Abadía de Lacock también han sido escenario de Harry Potter y la Cámara Secreta…



12. Gloucester Lo mejor, su catedral normanda y sus magníficos claustros. Desde allí, recorrer sus calles empedradas y peatonales. Dicen que Gloucester también ha sido escena de películas de Harry Potter, y de hecho forma parte de la ruta de Harry Potter por el Reino Unido.

Otra visita obligada son los muelles de Victoria, donde muchos de sus almacenes se han reconvertido en restaurantes, apartamentos y tiendas.



13. Stradford Upon Avon Ciudad rodeada de casas estilo Tudor que atrae a turistas y enamorados de Shakespeare, ya que fue aquí donde nació, vivió, murió……y se nota….. Se podría decir que prácticamente toda la ciudad gira en torno a Shakespeare: podrás visitar la casa donde nació, su escuela, Hall´s Croft, otra de sus casas….. A las afueras de la ciudad se encuentra la casa de Anne Hathaway (mujer de Shakespeare) y la granja de Mary Arden (madre de Shakespeare). Holy Trinity Church, otro sitio que no hay que perderse, cuya visita es gratuita. Es allí donde está enterrado el famoso escritor, aunque si quieres ver su tumba esa entrada sí tiene coste. Muy apetecible también dar un paseo por la ribera del río Avon, muy animado!!!

Y aquí van mis recomendaciones finales…..:

Merece la pena recorrer toda la zona de los Costwolds en coche y empaparte de los paisajes de la campiña inglesa, ese auténtico sabor rural de lo más cool, pero si tuviera que elegir, los pueblos que sin duda merecen la pena y que yo no me perdería son estos….:

Broadway

Castle Combe

Lower Slaughter

Bourton on the water

Bibury

Stradford Upon Avon

Para terminar mi ruta, solo anotar que cerca de aquí están las ciudades de Bath y Oxford, localidades maravillosas que no están en mi listado, pero que si tenéis tiempo no hace falta decir que son visita obligada!!!