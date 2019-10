Reparar la piel este invierno es posible con el Tratamiento de Plasma Rico en Plaquetas de Clínicas Cres Comunicae

martes, 8 de octubre de 2019, 17:41 h (CET) El Tratamiento de Plasma Rico en Plaquetas es un tratamiento regenerativo del envejecimiento cutáneo que revitaliza la piel El envejecimiento de la piel del rostro se produce por una disminución de los procesos de reparación y renovación del tejido. Según la Dra. Aleyda Maque, de Clínicas Cres las fibras elásticas subepidérmicas y la capa en que se presentan van desapareciendo, disminuye la luminosidad, la piel es más laxa, menos tersa y aparecen las arrugas.

El tratamiento con PRP, plasma rico en plaquetas, sirve para regenerar y revitalizar el rostro, aumentar el grosor de la piel, recuperar su elasticidad y aumentar la circulación y de esta forma la tersura y apariencia de la piel mejoran. Para realizar una infiltración con factores de crecimiento es necesario previamente extraer una pequeña muestra de sangre que se almacena en unos tubos con anticoagulante. Seguidamente se realiza un proceso de centrifugado que siguiendo unos parámetros de velocidad y tiempo empleado permite aislar los glóbulos blancos, rojos y plasma sanguíneo. Más tarde, en condiciones de esterilidad, se realiza un proceso de activación y se infiltra el producto en la zona tratada. Este es un tratamiento muy seguro y no produce reacciones alérgicas ya que el paciente es tratado con sus propios factores de crecimiento.

¿Para quién está indicado?

Hombres y/o mujeres que quieran utilizar un proceso de rejuvenecimiento cutáneo con sustancias autólogas, provenientes del organismo y por tanto sin posibilidad de reacciones alérgicas.

Pacientes que habitualmente se encuentren en entornos ambientales extremos de altura, humedad, sequedad etc. (por ejemplo pilotos o auxiliares de vuelo).

Pacientes con secuelas y problemas derivados del acné juvenil u otro tipo de cicatrices y que quieren mejorar su aspecto.

Duración de la sesión

La duración de la sesión de infiltración se encuentra entre los diez y treinta minutos a lo que se le debe añadir el tiempo necesario para procesar el plasma y preparar los factores de crecimiento. En total en Clínicas Cres el proceso completo ronda los 60 minutos.

Sobre Clínicas Cres

Es una red de clínicas de aparatología corporal y facial, cirugía plástica reparadora y estética, medicina estética y nutrición, utilizando los últimos avances en productos y servicios en sinergía con las tecnologías más revolucionarias. Las Clínicas Cres son líderes en medicina regenerativa en nuestro país. El equipo de profesionales médicos atienden de manera personalizada a cada paciente y son fieles a las corrientes más innovadoras del sector.

