Talio brinda un nuevo catálogo de formación de soft skills para empresas

En clave de innovación, Talio ofrece una amplia selección de cursos para desarrollar las habilidades más difíciles de encontrar en los trabajadores y que las empresas más buscan La plataforma de empleo Infojobs ha analizado qué habilidades son más difíciles de encontrar en los empleados. En concreto, la capacidad para tomar decisiones (57%), la capacidad para resolver conflictos y problemas (56%), la tolerancia a la presión (44%) y la capacidad para adaptarse al cambio (42%) son, según las empresas, algunas de las soft skills más difíciles de encontrar en los empleados.

En Talio creen que la inteligencia emocional, liderazgo, resolución de conflictos, gestión del tiempo, comunicación, son destrezas que transforman las organizaciones desde las personas.

La mejor manera de garantizar una carrera profesional, y no quedar obsoleto por una maquina o software, es desarrollar las llamadas soft skills. Como destaca el informe The soft skills: jobseekers need now, un 94% de los aspirantes con buenas “habilidades blandas” tienen más oportunidades de ser promocionados respecto a aquellos que les ganan en experiencia y son mucho más rentables para la empresa que aquellas personas que las poseen.

Desde Talio se sostiene que la transformación de las organizaciones se liderará desde las personas y sus competencias. Para ello, las organizaciones que sepan recurrir a las nuevas tecnologías aumentarán el compromiso de los trabajadores de primer nivel ya que estos no van a querer aprender de la forma tradicional, sino que lo harán vía online.

Es necesario que los cursos estén actualizados y sean prácticos y útiles, como lo son en Talio, recomendando complementar las lecciones online con sesiones presenciales que se ajusten al crecimiento profesional deseado.

Talio ha desarrollado diferentes cursos pensados para potenciar estas habilidades blandas en las personas. Desde la misma empresa se informa de que habilidades como la gestión de conflictos, del tiempo o del estrés, así como las comunicativas, la inteligencia emocional o el liderazgo y la motivación son conceptos que se verán reflejados en los cursos que plantean.

Para ello cuentan con un amplio equipo de profesores de primer nivel como Sergio de Miguel, Ainhoa Mallo, María Gutiérrez, Enrique Pérez, Cecilia de Arriba Mihi o Aranzazu Irazabal.

"Siempre es un buen momento para actualizar los conocimientos, prepararnos antes un nuevo reto empresarial o simplemente adquirir una nueva habilidad".

