La página que agrupa regalos de manera original y divertida: OtrosRegalos

martes, 8 de octubre de 2019, 16:33 h (CET) Los regalos siempre se han categorizado de la misma manera. Por lo general partiendo del género y luego por la edad. OtrosRegalos.com es una web que agrupa la oferta de regalos de forma original, se puede encontrar desde una sección para youtubers, o sugerencias a comprar para conocer a la suegra OtrosRegalos.com es una nueva plataforma web que muestra sus colecciones de regalos de una manera que no se había visto hasta ahora, mucho más inclusiva, al mismo tiempo que original y divertida.

Por lo general, cualquier página de regalos agrupa sus productos por género y edad. Es decir, primero filtras por hombre/mujer, luego escoges una franja de edad (ej: 30-40) y de ahí obtienes los resultados. OtrosRegalos pretende romper dichas barreras de segmentación y apostar por criterios que vayan más allá del género y edad. De hecho su agrupación principal es regalos según situaciones singulares (ej: conocer a la suegra), según tribu urbana (ej: regalos para gamers) y según afición (ej: regalos para amantes del yoga).

La página nace como respuesta a un sector que, aun siendo maduro, no ha cambiado mucho en los últimos tiempos. El origen de esta web, dice su fundador, nace de una curiosa historia. Resulta que su mejor amigo le preguntó un día por recomendaciones para regalar a una persona que había conocido. En dicho momento, el primero se puso delante del ordenador con intención de hacer una búsqueda en Google, entonces preguntó al amigo "¿puedes definirme cómo es esa persona?". La respuesta que se encontró fue muy poco googeable, es de ahí que naciera una plataforma donde poder encontrar sugerencias agrupadas por diferentes criterios, tales como: situaciones singulares, tribus urbanas o frikies de temas como Star Wars o del Burning Man.

Es una web bastante joven pero muy prometedora y activa. Cada semana se van generando nuevas colecciones y productos recomendados.

La gran mayoría de los productos se pueden adquirir en Amazon a través de otrosregalos.com. De esta manera se dispone de todas las facilidades que ya ofrece Amazon: entrega a domicilio, política de devolución, etc.

Más información: https://otrosregalos.com

