Lexmark apuesta por las pymes, la Industria 4.0 y refuerza su canal con Lexmark Industry Advantage

martes, 8 de octubre de 2019, 15:09 h (CET) La innovación en la Industria 4.0, el apoyo a las pymes y el impulso al canal, con el lanzamiento del programa Lexmark Industry Advantage, centran las líneas de negocio de la compañía. Gracias al programa LIA sus partners, independientemente de su tamaño, pueden aprovechar los conocimientos de Lexmark en cada sector para marcar la diferencia y hacer crecer sus negocios Lexmark, empresa líder en tecnologías de impresión y digitalización, ha presentado cuáles son sus nuevas propuestas para el desarrollo de negocio tanto en el canal como el mercado de las PYMEs. Estas propuestas se basan en la innovación tecnológica, así como en una dilatada experiencia en sectores verticales

Como desarrolladores de su propia tecnología, Lexmark adapta sus desarrollos y estrategias a las necesidades reales de sus clientes y, gracias a tecnologías como el Big Data, registran y analizan el estado de salud de más de 1 millón de dispositivos repartidos en más de 170 países del mundo. Este conocimiento exhaustivo de sus dispositivos y del sector de la impresión, les permite establecer líneas estratégicas de negocio orientadas a satisfacer las necesidades específicas y cambiantes de los usuarios. “Desarrollar y fabricar nuestra propia tecnología nos aporta una gran flexibilidad y capacidad de innovación, gracias a la cual podemos impulsar sectores como la Industria 4.0, basadas en la estrecha relación de Lexmark con las tecnologías de vanguardia”, expone Juan Leal, Director General de Lexmark para España y Portugal.

En primer lugar, Lexmark dirige su apoyo a la pyme con su línea de dispositivos Go Line, una línea de impresoras y MFPs que ofrecen capacidades y rendimientos con los que cuentan las grandes empresas, pero adaptados a las necesidades de las pymes y autónomos. “En Lexmark tenemos muy presentes las limitaciones con las que cuentan los pequeños y medianos negocios, como los presupuestos, la falta de equipos de TI y menor control de la seguridad, y las necesidades de movilidad y flexibilidad. Por eso hemos desarrollado una línea de dispositivos que responden a estas necesidades y ofrecen las mejores prestaciones posibles” ,afirma Tomás Gallego, Field Marketing Manager de Lexmark para España y Portugal.

Además de mejorar sus dispositivos, la compañía confirma su apuesta clara por cuestiones muy presentes en el mercado actual, como la importancia de la seguridad de todos sus dispositivos, las funciones Cloud e IoT de sus soluciones y el respeto por el medio ambiente; algo que está presente en el propio ADN de la compañía desde sus inicios. La responsabilidad medioambiental ha sido siempre un valor central para Lexmark, que ha desarrollado premiadas iniciativas de RSC, programas de recogida de cartuchos y trabaja bajo el concepto Durabilidad Planificada, es decir, tratando de que sus dispositivos no se queden obsoletos fácilmente, gracias a procesadores y memorias “superdotadas” y a una estructura reforzada que soporta bien el paso del tiempo.

El segundo pilar básico de esta estrategia pasa por la Industria 4.0 y la innovación tecnológica de los procesos de fabricación y distribución de productos. “La industria 4.0, también conocida como la cuarta revolución industrial, implica la automatización de procesos industriales y su trazabilidad en todo momento con el fin de poder producir al menor coste y en el menor tiempo. Lexmark España aporta su grano de arena desarrollando soluciones para el sector industrial y logístico como etiquetados GHS o impresión RFID, ofreciendo una solución adaptada a cada necesidad de la industria”, demuestra Pablo Martínez, consultor senior en Manufacturing & Retail para EMEA, desde el laboratorio de ideas de Lexmark España desde donde, reconoce, salen muchas de las innovaciones internacionales de la compañía.

Por último, Lexmark apoya su tercer pilar en el canal ya que, tal y como reconoce Juan Leal “sin el canal no seríamos nada”. Por este motivo, Lexmark presentaba ayer en sus oficinas su último lanzamiento para el canal, su nuevo programa Lexmark Industry Advantage con el que Lexmark quiere hacer llegar sus conocimientos y experiencia en distintos sectores verticales a todos sus partners, para que puedan ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes.

Lexmark es un proveedor consolidado para algunas de las empresas más grandes del mundo, pertenecientes a todo tipo de sectores como, por ejemplo: administraciones públicas, educación, atención sanitaria, servicios financieros, fabricación industrial y retail. “Algunos de estos sectores están evolucionando mucho en los últimos años y nosotros tenemos conocimientos adquiridos en estos sectores con los que queremos que nuestros partners se puedan beneficiar aprovechando nuevas oportunidades de mercado” ,declara Tomás Gallego.

Este servicio, incorporado a la plataforma Lexmark PartnerNet, proporciona un acceso 24/7 a un amplio abanico de recursos y documentación centrados en cada uno de los sectores. Además, Lexmark ofrece seminarios mensuales realizados por consultores especializados de la compañía para brindar una visión amplia de las tendencias, retos y las recomendaciones de cada sector.

“Actualmente, los clientes están cada vez más formados y conocen en profundidad el sector de la impresión y sus tecnologías. Frente a esto, Lexmark quiere aprovechar la ventaja que tenemos en sectores verticales para compartir todo ese conocimiento y experiencia con los partners de Lexmark, para que el canal logre un mayor nivel de especialización y, en consecuencia, mejores resultados”, explica Pablo Martínez.

