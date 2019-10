ReSound inicia en Madrid un Roadshow para presentar sus novedades tecnológicas 2019 Comunicae

martes, 8 de octubre de 2019, 13:13 h (CET) Llevará al equipo de formación de la firma por ocho ciudades, para poner de largo, en otros tantos lugares emblemáticos e inspiradores de cada una de ellas, las actualizaciones de producto que extienden la conectividad sin dispositivos intermedios ahora a dispositivos Android y también a los audífonos intracanal ReSound ha iniciado su Roadshow 2019, en Madrid, en un lugar emblemático, como es la agencia de viajes a medida Pangea. “Ningún entorno más inspirador, con cientos de propuestas de viajes por todo el mundo, para presentar nuestra nueva tecnología para audífonos hechos medida que, se personaliza para cada usuario”, explica Manuel Yuste, director de producto de GN ReSound.

Más de cincuenta audiólogos acudían a esta primera fecha de la convocatoria ReSound en un espacio abierto, en el que además de atender a las novedades, de presente y de futuro cercano, que plantea GN ReSound, pudieron también trabajar conectados, siguiendo una agenda flexible. A lo largo del mes de octubre, hay programadas siete convocatorias más, en otras tantas ciudades españolas.

En la primera de las tres intervenciones programadas, Yuste presentó las novedades tecnológicas de ReSound LiNX Quattro. “Extendemos todas las ventajas del aclamado modelo RIE, atractivo incluso para normoyentes, a los audífonos hechos a medida del canal auditivo del paciente”, señala el director de producto. En un país como España, referente mundial en la fabricación de audífonos intracanal, acercar la conectividad de LiNX Quattro a los modelos intra, confiere a los audiólogos una nueva herramienta con la que trabajar en su diferenciación. Sabemos que los usuarios de audífonos en España, cuando entran en un centro auditivo, buscan mayoritariamente estos modelos”, resumió.

Además de presentar la máxima personalización que estrena la fabricación de LiNX Quattro, Yuste mostró también la conectividad completa de la gama, que ahora llega a los smarphones Android sin dispositivos intermedios, como ocurre con Apple desde 2014. “Hemos trabajado con Google en el diseño de un protocolo Bluetooth específicamente diseñado para audífonos, que da como resultado sonido estéreo en streaming, ecualizado según la pérdida auditiva del paciente, y con bajo consumo de batería tanto del audífono como del móvil, ahora también en dispositivos Android”, señaló.

El broche de oro de la extensión de la familia LiNX Quattro fue la presentación del nuevo modelo, ReSound LiNX Quattro Black Edition, el audífono CIC en color negro y plato transparente que aúna lujo, elegancia y tecnología en un mismo color. ReSound LiNX Quattro Black Edition contiene todas las características de la familia, además de un diseño moderno que como el modelo RIE, resulta extraordinariamente atractivo, como un weareable más, para público normoyente.

En una segunda intervención, Elisa de Amescua, directora de Marketing de GN ReSound, presentó el proyecto GN Innova, “que nos hace especial ilusión a todo el staff, puesto que impulsa la transformación digital de la compañía”, resumía. Plena de optimismo, la directora afirmó que con esta iniciativa, “nos sentimos con la fuerza necesaria para transformar de nuevo, como GN ReSound ha hecho ya en numerosas ocasiones, el futuro de la Audiología”.

Por último, Rosa Albaladejo, diplomada en Logopedia y Especialista en Terapia Orofacial y Miofuncional, y directora general de CLIC, en una charla amena y participativa, aportó dos herramientas útiles y sencillas, que instaladas en el día a día de los gabinetes pueden ayudar a los profesionales a conseguir mejores resultados en las adaptaciones. “La primera de ellas permite que el paciente se encuentre cómodo en todo el proceso de adaptación y no nos devuelva los audífonos. Con la segunda, entenderá lo máximo posible. En resumen: pacientes satisfechos en menos tiempo, audiólogos contentos, y mayor rentabilidad para sus negocios”, explicó Albaladejo.

José Luis Otero, director general de GN ReSound, calificó de “trascendentes” las novedades tecnológicas del Roadshow 2019. “La conexión directa con Android es un paso más, muy importante, porque abrimos la conectividad sin dispositivos intermedios a los smartphones que copan el 78% del mercado español”, señaló. Sobre la extensión de los servicios de LiNX Quattro a los intras, Otero afirmó que “gracias a ella, acabamos con otra barrera más, por lo que damos un paso adelante. Ahora los audiólogos pueden adaptar lo que ellos quieran, sin límites”. Por último, el director general afirmó que la formación de GN ReSound marca el camino hacia la audiología clínica de los audioprotesistas. “Les vamos a ayudar a convertirse en la piedra angular para que las personas mayores no pierdan habilidades cognitivas y puedan mantener su memoria y capacidades cognitivas, oyendo perfectamente, un aspecto en el que, de nuevo, somos los primeros”, terminó.

