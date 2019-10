Renting de coches, la mejor opción para tener coche actualmente

Estrenar un coche es de esos placeres en la vida que se dan muy pocas veces, ya que no todas las personas pueden permitirse adquirir durante su vida más de un coche nuevo haciéndole frente a un préstamo y todos los gastos que conlleva tener un coche. No obstante, desde hace pocos años ha salido al mercado una modalidad en cuanto a estrenar coche se refiere, muy atractiva para todos aquellos amantes de las cuatro ruedas, se trata del alquiler de coches que ofrecen empresas del tipo rentingcoches.com.



El funcionamiento de este tipo de empresas es muy sencillo, te dan un coche en alquiler para un determinado tiempo y cada mes tendrás que pagar una cuota específica que por regla general será menor al gasto convencional de manutención de un coche propio.



En Renting Coches, la forma de operar es muy sencilla, en primer lugar eliges el periodo durante el cual quieres tener el coche en alquiler, este periodo puede ir desde los 36 meses hasta los 60 meses. Después de haber seleccionado el tiempo durante el cual se alquilará el coche se especificará en la página web la cantidad de kilómetros estimada que se harán a lo largo de un año, pudiendo escoger cifras que van desde los 10.000 km hasta los 40.000 km. Finalmente sólo faltaría seleccionar el tipo de transmisión preferida, ya sea manual o automática y el modelo de coche, los cuales en renting coches puedes encontrar compactos, berlina, SUV, furgonetas, ECO y eléctricos, aunque siempre se pueden visualizar todas las opciones disponibles tanto de modelos de coches como de transmisiones. Con todos estos datos seleccionados podrás visualizar en la página web la cuota que deberías pagar al mes, pero hay que tener presente todo lo que engloba dicha cuota ya que no es un simple alquiler de coche:



Alta del coche e impuestos. Con renting coches te viene incluido en el precio mensual tanto del alta del coche como los impuestos, haciendo de esta forma que no tengas que preocuparte una vez al año por el pago de los tan temidos impuestos de circulación.



Seguro de coche. Otra ventaja es que en la cuota viene incluido el seguro del coche, pero no un seguro a tercero cualquiera, en renting coches el seguro que viene de serie con el coche es un seguro a todo riesgo por lo que podrás circular con total seguridad.



Revisiones y cambio de ruedas. Tener el coche al día en cuanto a revisiones mecánicas se refiere es importante para no tener imprevistos indeseados, por este motivo renting coche incluye en su cuota la revisión periódica del coche así como tres cambios de las cuatro ruedas.



Viendo todo lo que ofrece renting coches con la cuota mensual por tener un coche nuevo alquilado, se podría llegar a la fácil conclusión de que se trata de una cuota excesivamente alta como para poder ni siquiera tenerlo en cuenta, pero nada más lejos de la realidad ya que si sumas todos esos gastos en un coche convencional y los divides en 12 cuotas, la sorpresa es que la cuota que obtendrías sería mucho más elevada que la resultante a pagar en renting coches, con las ventajas de no tener que preocuparse por pagar impuestos, contratar seguro a todo riesgo y tener el coche siempre a punto en cuanto al tema mecánico se hace referencia.



De esta forma cualquier amante de los coches puede sin problemas estrenar un coche cada pocos años y olvidarse de tener que sacar infinitos préstamos con el banco que al final acaben por asfixiarlo con deudas y problemas financieros. Con renting coches, tan sólo deberás preocuparte por seleccionar el mejor modelo de coche que se adecue a tus gustos, necesidades y economía, para finalmente disfrutar sin límites de un coche nuevo exclusivo para tí.