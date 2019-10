Las plataformas y sillas salvaescaleras una solución a las barreras arquitectónicas

Los años pasan y la vida va cambiando poco a poco, las personas nos hacemos mayores y se va perdiendo movilidad. Pero hay que tener muy claro que la pérdida de movilidad no es algo que afecte solo a las personas mayores, cualquier persona en algún momento de su vida puede ser susceptible de poder sufrir pérdida de movilidad.



Muchas viviendas no están preparadas para que una persona con movilidad reducida, pueda acceder a ellas desde la calle y viceversa. Además todo esto se agrava cuando se trata de inmuebles con más de 25 años, pues la mayoría carecen de cualquier sistema de ayuda y tampoco están preparados para poder instalarla. Las escaleras se convierten en el peor de los inconvenientes. Más de 100.000 personas, sobre un 4% de todas las que tienen movilidad reducida, no pueden salir de su vivienda, y más de 1,8 millones lo hacen gracias a la ayuda de terceras personas.



Cómo afrontar el problema de no poder subir ni bajar escaleras Los problemas para poder salir de casa no son solo de aquellas personas que no pueden andar, sino también de aquellas que se pueden mover con la ayuda de muletas, bastones o andadores. En todos estos casos las escaleras suponen una barrera arquitectónica infranqueable, dependiendo del grado de movilidad, un solo escalón supone un gran obstáculo. Por lo que es muy importante conocer qué soluciones existen; y esto lo podemos hacer visitando la web elevadoresreysa.com, aquí encontraremos la solución para salvar las escaleras, con alguno de sus aparatos como las sillas salvaescaleras. Además está empresa Salvaescaleras Reysa se encargan de todo, la gestión de subvenciones con la Junta de Andalucía, financiación a la medida, viabilidad del domicilio… Sus técnicos e ingenieros diseñaran el salvaescaleras que mejor se adapta a cada vivienda y necesidad, y todo esto sin coste alguno. Salvaescaleras Reysa cuenta con plataformas salvaescaleras desde 5.500€ y sillas salvaescaleras desde 1.750€.



Soluciones para poder salvar escaleras Como ya hemos comentado una de las grandes dificultades para una persona con movilidad reducida, es el subir o bajar escaleras, ya sea dentro de la propia vivienda o en el acceso a la misma. Pero hoy en día hay muchas soluciones para poder superar estos obstáculos. Quizás uno de los más conocidos es el ascensor, pero este tiene algunos inconvenientes: no todos los inmuebles permiten su instalación, sobre todo los más antiguos, supone realizar una gran obra y una gran inversión. Pero hay otros métodos muy eficaces, y mucho más sencillos de instalar, algunos de ellos casi sin necesidad de realizar ningún tipo de obra como son los salvaescaleras. De hecho la empresa Salvaescaleras Reysa puede instalar alguno de estos métodos en tan solo 24 h. con una garantía de 2 años y un mantenimiento con un precio muy reducido.



Diferentes tipos de aparatos para subir y bajar escaleras

Sillas salvaescaleras: es un sistema elevador que a través de una guía o riel instalado a lo largo de la escalera, estas permiten a un usuario subir y bajar escaleras de una forma totalmente autónoma, son muy cómodas y fáciles de usar, con un mecanismo muy sencillo. Se puede instalar tanto en viviendas particulares como en espacios públicos. Plataformas salvaescaleras: muy recomendable para personas que van en sillas de ruedas. Las escaleras tienen que ser algo más anchas y se pueden instalar tanto en interiores como en exteriores, y en escaleras rectas o en tramos. Qué hacer para salvar los problemas de movilidad.



La empresa Elevadores Reysa tiene la solución de accesibilidad para cualquier vivienda, local u oficina, con la colocación de cualquier producto de elevación adecuado como puede ser los sube escaleras. Además como ya comentamos cuenta con varios convenios con la Junta de Andalucía.



No lo dude y contacte con Elevadores Reysa , le ayudarán a tener una mejor calidad de vida con mayor movilidad y plena integración en su hogar.



Su equipo de servicio técnico e ingenieros estudiaran cada caso y le asesoraran para instalar el elevador que mejor se adapte a cada necesidad.