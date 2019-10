Pueden ser tantas cosas… Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 8 de octubre de 2019, 11:07 h (CET) Puede llevarse el Ocaso

en un arranque oportuno

el dolor que en una caja,

guardado, he dejado en mi mesilla,

pero que cada noche

debo ver. Debo sentir,

mientras no crea en la magia

del Ocaso.



Puede llevarse el Alba

la sombra de cualquier fracaso,

el caso es conocerla,

y saber…

que tenerla,

no es haber llevado

una vida gozosa,

ni tenido las mejores…

oportunidades.



Puede el sol quemarme

y hacerme olvidar tantas cosas,

río abajo irán los desprecios,

aquellas humillaciones sin nombre

que a mí se me destinaban.



Pueden las estrellas

traerme un nuevo nombre

de amor, aquel que sea el…

de mi media naranja

y permita que comience

a creer en realidades

y deje de escribir poesías.



Entonces seré feliz.



Para mi gata negrita Margarita, que cumplió 14 años.

