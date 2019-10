“Esta obra reivindica la defensa de la mujer ante sus maltratadores”

Marta Guzman es una actriz que, conjuntamente con un colega, han creado Marro Produccions, esta productora ha nacido para crear y representar comedias. Quieren hacer reír al público. Han estrenado esta nueva empresa con una obra difícil, es una comedia con trasfondo social, expresan, en el escenario, el tema de la violencia de género. La obra lleva el sugerente título de “El Club de las Asesinas”. En escena trabajan tres actrices y un actor. Una comedia loca para tomar en serio un tema duro que, desgraciadamente, vemos que sucede todos los días. La obra la representan en el Teatro Aquitània de Barcelona. Y la ponen en escena a las 22’30 horas, la hora loca, esa hora en la que los que vayan al teatro, ya habrán cenado y después, podrán tomar una copa. La noche, en Barcelona, es larga y con mucho marro (lío)



¿Existen posibilidades de prorrogar en Barcelona las funciones de “El Club de las Asesinas? Hay posibilidad de prórroga, y creo que lo haremos porque las entradas se empezaron a vender antes de estrenar la obra, el tema interesa, y ya se habla de la obra todavía sin verla.



¿Por qué han creado Marro Produccions, productora de esta obra? Tenemos experiencia en llevar obras en salas alternativas y teatro de creación, y nos dimos cuenta que es muy enriquecedor hacer este tipo de teatro, pero estamos en un momento en que es muy difícil sobrevivir a través de él. Por eso hemos querido estrenar obras con vis cómica a través de Marro Produccions, con todo lo que implica la palabra Marro (lío), si funciona es una forma de financiar las producciones que son más de creación y que, quizás, no tienen tanto público.



En “El Club de las Asesinas” tratan el tema de la violencia de género en formato de comedia Este es un tema muy serio, por tanto no hacemos burla del mismo, le damos otro punto de vista, otra visión, una forma de liberación dentro del pensamiento de la mujer, con esta represión que hay con maltratadores y violadores no sólo desde la óptica como género femenino. En la obra hay un personaje, Julio, es un travestido, que también padecen estos tipos de maltrato. Estamos hablando siempre de un abuso de poder, los maltratadores creen que son superiores, y esta superioridad la emplean en el maltrato hacia sus víctimas. Hemos hablado con muchas mujeres para decirles que haríamos esta obra, y se emocionaron, quieren ver la obra. Hace poco una chica me dijo que si los maltratadores tuvieran la intuición de lo que pasa en la obra, y que una mujer pudiera vengarse como en la misma lo hace, quizás muchos de ellos pensarían y reflexionarían sobre sus actuaciones. Esta obra reivindica la defensa de la mujer ante sus maltratadores.



¿A través de esta comedia aportan soluciones al problema? En esta comedia hay algún toque dramático, no vamos contra los hombres en general, “sólo matamos cerdos”, vamos contra los maltratadores y lo que no queremos hacer es caricaturizar este perfil de hombre. Al maltratador lo presentamos lo más real posible porque hay un sentimiento de hacer justicia, queremos que cuando el espectador salga de ver la obra tengan la idea clara sobre lo que se les ha intentado transmitir, no sólo que hayan reído y pasado un buen rato divertido. La obra tiene momentos realmente emocionantes.



¿El público entenderá el mensaje? El público se sensibilizará más porque al maltratador no lo presentamos caricaturizado. La comedia está centrada en personajes locos que, de repente, quieren hacer un club de las asesinas, con un motivo serio. El espectador verá que tratamos un problema grave que tenemos en la sociedad, desgraciadamente la violencia de género está generalizada en el mundo.



La obra está escrita por Iván Campillo, tanto el autor como el elenco de la compañía, tienen una larga trayectoria en el mundo del teatro Yo llevo en el teatro toda la vida, he trabajado en los dos campos, producción y actriz. Iván Campillo escribió esta obra para la actriz Laura Sancho y para mi, cuando hago de actriz me llamo Marieta Sangú, Laura había trabajado en las series “El Cor de la Ciutat” y “La Riera”, todos tenemos una larga trayectoria en el mundo teatral.



¿Hablar en lenguaje teatral de la violencia de género supone una enorme responsabilidad? Creo que de todo se puede hacer comedia, todo puede ser tratado en clave de humor. Existe una línea muy delgada y es aquí donde entra la experiencia de los que estamos haciendo este trabajo, especialmente en el apartado de dirección, ya que es el director quien da las pautas de cómo interpretar los personajes.



¿Hasta qué punto saben ustedes cómo llevar a escena este peliagudo problema? Además de la labor del director también tiene mucho que ver el texto. En el mismo hay momentos en que se aparta de la comedia, mostrando la seriedad del tema. No hacemos apología del diente por diente y de matar al maltratador. En el texto un personaje hace de “pepito grillo” recomendándonos lo que se puede o no se puede hacer. Son el texto y el director quienes nos dan la medida de lo que es comedio y lo que no lo es. Al principio de los ensayos creíamos estar ante un drama, ahora pensamos que la obra ha quedado bien resuelta, hemos superado el drama y estamos interpretando una comedia, tampoco se puede matar a los maltratadores, tampoco hacemos apología de cogerse por la mano la justicia por qué si, el texto nos sirve porque el autor nos recuerda, a través de un personaje, diciendo esto no se hace, esto no se puede hacer, por lo tanto, el texto y la ayuda del director, son los que nos dan la medida de lo qué es comedia. Creemos que ningún espectador o espectadora va a sentirse mal porque hablar de este tema más que una ofensa puede suponer una liberación. La mujer en la obra está muy bien tratada, no es una comedia fácil, pero es una obra bien llevada y nada barriobajera.



En su faceta de actriz se llama Marieta Sangú, ¿de dónde les viene el nombre? Al dedicarme a la producción y ser, al mismo tiempo, actriz a veces, cuando voy a presentar proyectos, tengo la sensación de que al mezclar ambos trabajos no tengo tanta credibilidad. Mi nombre es Marta María Guzmán Sanjaume, de María elegí Marieta, San de Sanjaume y Gu de Guzmán. El resultado fue mi nombre artístico: Marieta Sangú, que me permite tener conmigo los apellidos de mis padres.



¿La productora Marro Produccions tiene otros proyectos? Tenemos otros que aún no podemos decir, hemos firmado con el mismo autor otra obra. Pero estos proyectos dependen mucho de la aceptación que tenga entre el público “El Club de las Asesinas”, con esta obra intentaremos prorrogar en Barcelona y hacer temporada en Madrid, ya que hay teatros que se han interesado por esta obra. Paralelamente tenemos otra comedia, no tan centrada como esta en un tema social, pero que queremos llevarla al escenario en uno de los teatros importantes de Barcelona, Nuestra idea es producir espectáculos de comedia, es uno de nuestros objetivos. De ahí el nombre de Marro Produccions.



¿Acudirán con esta obra a otras ciudades del Estado español? Si. Mi carta a los reyes magos es pasar por Barcelona, Madrid y hacer una gira por otras ciudades españolas, y mi súper carta a los Magos es acudir a México, no sé por qué pero me gustaría ir al país azteca, creo que esta obra puede representarse en ese país, y también en todos los otros países latinoamericanos, teniendo en cuenta que el maltrato está generalizado en todo el mundo.



¿Se entiende mejor este problema tratado en clave de humor? Si, pienso que si, y además creo que, a veces, tenemos mal acostumbrado al público, nosotros venimos del teatro de creación, pero los bufones y los juglares, han existido toda la vida y la gente les ha entendido perfectamente. El humor es imprescindible y más en los tiempos que vivimos, hemos de reír, es una forma de destensar, es importante estar durante hora y media riendo en un teatro, pero si a la salida los espectadores son conscientes que se les ha hablado de un grave problema, hemos de concluir que hemos hecho bien nuestro trabajo.