Según Fundación Adecco solo 3 de cada 10 personas con discapacidad mental tiene empleo o lo busca

La Fundación Adecco organiza la Semana de la Salud Mental y Empleo con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, y con el objetivo ayudar a las personas con discapacidad mental a buscar un empleo y evitar los estigmas de su situación Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre) la Fundación Adecco, dentro de su programa #EmpleoParaTodos, desarrolla la Semana de la Salud Mental y Empleo. El objetivo es ayudar a los participantes con discapacidad causada por una enfermedad mental a encontrar un empleo, dotándoles de herramientas y recursos para acabar con el estigma laboral que en muchas ocasiones conlleva este tipo de discapacidad.

El psicólogo Juan Fernandez Blanco, especialista en enfermedades mentales y ponente del primer taller de la semana afirma que: “las personas con enfermedad se enfrentan a mitos y sesgos que debemos combatir. El primero es considerar que las personas que tienen un trastorno mental grave son violentas, peligrosas, agresivas. En segundo lugar, entender que son personas que no puedes saber qué pueden hacer en ningún momento, personas impredecibles. Y tercero es creer que, cuando alguien sufre un trastorno mental grave tipo psicótico, esa persona está mal 365 días al año, 24 horas al día, entendiendo que los síntomas de la enfermedad no son un estado por los que la persona pasa sino un rasgo que la define. De esta idea falsa se saca la conclusión de que no pueden trabajar ni vivir con normalidad.”

Por este motivo, la semana contará, no solo con con talleres enfocados en la empleabilidad de personas con este tipo de discapacidad, sino también con una jornada de diálogo específica para empresas, en la que se tratarán de todos los sesgos que rodean a este tipo de discapacidad y se dará a conocer los aspectos más significativos de las enfermedades mentales.

En este sentido, Fernández Blanco apunta que “son necesarios recursos para compensar la situación de desventaja desde la que parten las personas con enfermedades mentales: conseguir adaptaciones, ofrecerles flexibilidad y orientarles para elegir y buscar un empleo que se ajuste a sus circunstancias”.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, afirma que “es necesario que desde las instituciones y el sector empresarial tomemos conciencia del mayor riesgo de exclusión al que se enfrentan las personas con discapacidad mental y normalicemos su presencia en empresa ordinaria. Mediante el proyecto #EmpleoParaTodos, en el que se engloba esta semana, trabajamos tanto en la sensibilización de empresas y creación de entornos normalizados, como con candidatos, apoyándoles y orientándoles para lograr su inclusión a través del empleo.”

Calendario de la semana

Lunes 7 de octubre: “Cómo hablar de una enfermedad mental en una entrevista de trabajo” impartido por Juan Fernández, psicólogo clínico del CRPS de Alcalá de Henares. El taller, de carácter dinámico y participativo, dotará a los asistentes de herramientas y recursos para superar la imagen estigmatizada de las personas diagnosticadas con enfermedad mental en su proceso de inclusión sociolaboral.

Martes 8 de octubre: jornada de diálogo con empresas para conocer más de cerca las enfermedades mentales y derribar mitos. El objetivo es eliminar el estigma que rodea a las personas que las tienen y ayudarles a tener un proyecto de vida a través de su inclusión laboral.

Viernes 11: “Salud mental e igualdad de género”. Taller impartido por Ana Rojas, psicóloga de la Federación de Mujeres Progresistas, enfocado a proporcionar estrategias para favorecer la participación en el espacio público de las mujeres con discapacidad psíquica, así como sensibilizar en cuanto la desigualdad de género en el acceso de los recursos públicos dirigidos a la salud mental.

Sobre Fundación Adecco

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social que asume la firma Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para: personas con discapacidad, hombres y mujeres de +45 años parados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género y otros grupos en riesgo de exclusión.