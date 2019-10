El Miguel Angel Wellness Club celebra su Press Day Comunicae

lunes, 7 de octubre de 2019, 17:53 h (CET) El Miguel Angel Wellness Club realizó el jueves 3 de octubre un evento exclusivo para que los medios de comunicación y blogs de belleza conociesen de primera mano toda la oferta disponible de cara a la nueva temporada Como novedad este año, el Miguel Angel Wellness Club, ganador del premio “Best Luxury Fitness & Beauty Spa 2019” de Madrid de la revista inglesa LUXLife, organizó un día especial para que periodistas y especialistas en belleza y bienestar pudieran conocer tanto las instalaciones como toda la oferta que tienen de fitness, spa y tratamientos.

La magnífica mañana de sol del Press Day comenzó con los invitados cogiendo fuerzas con un brunch healthy al aire libre en la terraza El Jardín del Miguel Angel. Un oasis de 1000m2 en pleno centro de Madrid que con sus diferentes espacios y ofertas se convierte en el lugar perfecto para realizar un evento.

Una vez finalizado el delicioso y variado brunch llegó el turno por fin de conocer las instalaciones del Miguel Angel Wellness Club. Una visita guiada que sorprendió a muchos de los asistentes, que no se esperaban que el espacio fuera tan completo y bonito. Piscina y spa, sauna, sala fitness con máquinas Technogym, cabinas donde se realizan tratamientos de belleza faciales y corporales, salón Lovely Lashes para cuidado de pestañas y la recién inaugurada peluquería Patricia Pérez Estilistas.

Pero no sólo fue una visita por el espacio del Miguel Angel Wellness Club, cada periodista tenía una agenda marcada en la que pudieron disfrutar de un tratamiento personalizado de belleza, una clase de stretching y una sesión express de maquillaje, peluquería y pestañas.

Este primer Press Day del Miguel Angel Wellness Club fue todo un éxito convirtiéndose en un día perfecto de belleza y bienestar que hizo desconectar a sus asistentes del ajetreado día a día del trabajo.

