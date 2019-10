Outfit7 entre los 10 principales estudios de juegos para móviles gracias a 10.000 millones de descargas Comunicae

lunes, 7 de octubre de 2019, 17:57 h (CET) La franquicia Talking Tom contará con un nuevo juego y Outfit7 lanzará su primer título completamente nuevo El extraordinario viaje de Outfit7 Limited es el caso de éxito de juegos para móviles más conocido en todo el mundo, desde su comienzo como start-up con un juego de amigos virtuales de vanguardia hasta convertirse en una compañía multinacional de entretenimiento con fans en todos los países del planeta. Este año, en su décimo aniversario, la compañía que ha creado la galardonada franquicia Talking Tom and Friends, está celebrando que ha conseguido la increíble cifra de 10.000 millones de descargas de sus títulos, lo que consolida su posición como uno de los 10 principales estudios de juegos para móviles del mundo.

"Es increíble pensar que toda una generación ha crecido con Talking Tom", sostiene Xinyu Qian, CEO de Outfit7. "Hemos conectado con gente de todo el mundo y les hemos aportado emoción, amistad y, lo que es más importante, diversión. Han sido 10 años increíbles con un gran crecimiento y un buen número de logros que hemos conseguido humildemente, pero no vamos a detenernos aquí. 10 años y 10 mil millones de descargas, esto es sólo el principio", recalca Xinyu.

En 2009, Outfit7 se propuso entretener al mundo. En 2010, su primer juego, Talking Tom Cat, se convirtió en la aplicación más descargada del año. A partir de ahí, la compañía no ha parado de crecer, con juegos como Mi Talking Tom, Talking Tom: ¡A por el oro!, Mi Talking Angela y Talking Tom Hero Dash, todos ellos entre los 10 primeros puestos en más de cien países. Con el exitoso lanzamiento de My Talking Tom 2 en 2018, Outfit7 se convirtió en el estudio líder mundial de juegos móviles del estilo Tamagotchi.

A la vez que Outfit7 entra en su segunda década de actividad, la compañía se embarca en una nueva y ambiciosa fase, tal y como anunció la semana pasada en un evento por su 10º Aniversario en Barcelona. En primer lugar, pretende lanzar un juego de mascotas virtual mejor y más grande, lo que ayudará a consolidar aún más la reputación de la empresa como líder innovador en esta categoría. Además de otros personajes muy queridos, el juego estará protagonizado por el nuevo personaje de la franquicia, Talking Becca, que hará su debut estelar en la cuarta temporada de la premiada serie de animación "Talking Tom and Friends". Como parte de su plan para convertirse en una potente multimarca, Outfit7 también anunció el próximo lanzamiento de un título completamente nuevo y ajeno a la franquicia, un juego Arena PvP por equipos con giros de guión.

