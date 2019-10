Así concluye la 8ª edición del Torneo internacional The Lakes Comunicae

lunes, 7 de octubre de 2019, 17:13 h (CET) Por 8º año consecutivo el Torneo de Golf de Barceló Bávaro Grand Resort premió a sus ganadores después de un fantástico fin de semana de golf Barceló Bávaro Grand Resort celebró su 8ª edición del Torneo en The Lakes Barceló Golf Course en el que todos los amantes del golf pudieron disfrutar del campo y las instalaciones de Barceló Bávaro Grand Resort los días 27, 28 y 29 de septiembre.

Situado dentro del complejo Barceló Bávaro Grand Resort, The Lakes Barceló Golf Course conforma uno de los más altos estándares de la industria del golf en República Dominicana ofreciendo a sus jugadores una experiencia de ensueño.

Durante 3 días (uno de práctica, 27 de septiembre y dos de torneo, 28 y 29 de septiembre), los jugadores tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades, concluyendo con el siguiente pódium:

En la categoría A, el ganador fue Marcel Olivares, y ocuparon el segundo y tercer lugar Justin Rodríguez y Cesar Rodríguez respectivamente. En la categoría B, Franklin Sánchez consiguió el primer puesto, Rudy Daly el segundo y Raul Contreras el tercer puesto. En la categoría C, Ricardo Jeuri Cheviol fue el ganador, Ramon Almonte el segundo clasificado y Luis Ramon Francis como tercer clasificado.

Las damas ganadoras del torneo fueron Cecilia Nord en el primer puesto, Martina Villegas en el segundo y Christine Evans en tercer lugar.

Los jugadores que consiguieron Long Drive, Drive de precisión y acercamiento de bandera también obtuvieron premios especiales y palos de golf. Además de los trofeos, los ganadores obtuvieron certificados de estancia y green fee, saquetas y carritos de golf. También se repartieron 12 certificados de estadías en hoteles de la cadena, vales de compra en la tienda Pro Shop del campo de Golf The Lakes, carritos de golf y un carro, entre otros premios.

Un campo de golf profesional y de diseño

The Lakes Barceló Golf Course, se trata del primer campo que se construyó en el área de Bávaro y Punta Cana hace más de 20 años. Rediseñado en el 2010 por el reconocido arquitecto P.B Dye, el cual, estuvo involucrado desde el principio y supervisó directamente todo el proceso

El campo de golf, atraviesa un frondoso bosque de manglares, con 25 lagos tierra adentro y 122 trampas de arena que fueron posicionadas estratégicamente.

El diseño aprovecha la belleza natural de la zona de Bávaro, la incorporación de especies y plantas nativas en torno a sus verdes meticulosamente bien cuidados greens y fairways, 6.655 yardas desde la salida de profesionales, los 18 hoyos y par 72, de campeonato.

Acerca de Barceló Bávaro Grand Resort

Barceló Bávaro Grand Resort, distingue dos hoteles de ensueño. El primero de ellos, el Barceló Bávaro Palace, ofrece a toda la familia un paraíso a medida las 24 horas del día; por otro lado, el Barceló Bávaro Beach - Adults Only, posee los rincones más exclusivos para que sus huéspedes disfruten del maravilloso enclave sin niños alrededor.

Su ubicación privilegiada frente al mar del 80% de sus habitaciones y servicios, le convierte en un “Beach Front All Inclusive Resort” inigualable.

Barceló Bávaro Grand Resort agradece a los patrocinadores su apoyo un año más en la realización del torneo: Banco Popular, CEPM, Espoquisa, Golf Punta Cana, Grc Agroindustrial, Gudisa, Hejdel Soluciones Int., Sport City, Jd Golf And Sport Shop, Jensen Muebles, La Hamaca Club Del Cigarro, Tropigas, Wilson Contreras, Wurth, Almonte Comercial, Alaska, Caribbean Turf, Electricos Y Terminaciones Pc, Imperial Tobacco, Tecno Turf, Golfitas Dominicanos, Montilla Motors, Montilla Golf Cars, Ameropa, Occidental Caribe y Occidental Punta Cana.

Acerca de Barceló Hotel Group

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo. Actualmente cuenta con 251 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 55.000 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. www.barcelo.com

