Water Saving Shower y My Real Toy, ganadores de la Kids Competition de South Summit 2019

lunes, 7 de octubre de 2019, 16:35 h (CET) José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha sido el encargado de entregar el premio ‘The Next Big Thing’, impulsado por la Fundación Créate, al proyecto Water Saving Shower, durante el acto de clausura de la sexta edición de South Summit. Durante la ceremonia, se ha dado a conocer también la startup ganadora de South Summit: el proyecto balear Streamloots, que permite a los jugadores de eSports interactuar en tiempo real con los jugadores, a la vez que ganan dinero South Summit 2019 llega a su fin y lo hace con cifras jamás alcanzadas: más de 20.000 asistentes, más 6.500 startups, más de 1.100 inversores con una cartera aproximada de 120.000 millones de dólares, más de 6.700 miembros de corporaciones, más de 2.100 representantes institucionales y más de 7.000 reuniones cerradas.

Un gadget que se instala en la ducha y hace posible medir el desperdicio de agua y una serie de juguetes inclusivos que, además, evitan estereotipos han sido los ganadores de The Next Big Thing en el marco de South Summit 2019.

Water Saving Shower, el proyecto creado por “Las Fontaneras”, un grupo de siete alumnas del Colegio Internacional Giuseppina Nicoli de Madrid, ha sido galardonado con el premio ‘The Next Big Thing 2019’, que le ha entregado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Por su parte, en la categoría Teen de la Kids Competition, se ha alzado como ganador el proyecto My Real Toy del Colegio Nuestra Señora de la Providencia de Madrid, una serie de juguetes inclusivos que, además, evitan estereotipos.

Bajo el nombre ‘The Next Big Thing’ e impulsado por la Fundación Créate, este premio trata de fomentar el emprendimiento entre los más jóvenes y está dirigido a alumnos de edades comprendidas entre los 9 y los 15 años para conseguir el beneficio social y la innovación en edades tempranas.

El encargado de entregar estos galardones ha sido José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, quien ha destacado la innovación de los proyectos finalistas y ha apuntado“la importancia de animar a los más pequeños a emprender desde una temprana edad, así como la necesidad de fomentar iniciativas como ésta”.

En este acto de clausura se ha dado a conocer también la startup ganadora de South Summit 2019, premio que ha ido a parar al proyecto Streamloots, startup balear que permite a los jugadores de eSports interactuar en tiempo real con los jugadores, a la vez que ganan dinero, monetizan su audiencia y pueden vivir de lo que realmente les apasiona. Se han entregado también 3 distinciones más a Bdeo, Influencity, y Jubel, como startups ‘Más innovadora’, ‘Más escalable’ y con ‘Mejor equipo’, respectivamente.

Organizado por South Summit-Spain Startup powered by IE University y co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con BBVA, Endesa, Wayra, Sabadell y Google, South Summit 2019 ha terminado con una cifras jamás alcanzadas por el encuentro. Más de 20.000 asistentes, más 6.500 startups, más de 1.100 inversores con una cartera aproximada de 120.000 millones de dólares, más de 6.700 miembros de corporaciones, más de 2.100 representantes institucionales y 7.000 reuniones cerradas.

Toda la información, fotos y vídeos del encuentro en: http://bit.ly/SouthSummit2019_SalaDePrensa

